Marino anunció que vuelve a votar contra la legalización del aborto

Compartir esta noticia:











El senador nacional Juan Carlos Marino anunció hoy que mantendrá su postura en contra de la legalización del aborto: “voy a votar según lo que me pide mayoritariamente la sociedad pampeana: no avanzar en la legalización”.

El radical pampeano le puso fin al misterio y ratificó su postura contra la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En 2018 hizo lo mismo y fue repudiado hasta por su hija, que mientras el padre argumentaba su voto, publicó una historia de Instagram a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y contra el aborto clandestino.

El legislador pampeano sostuvo: “Sé que se habló de la posibilidad de un cambio en mi postura dado que nuevamente escuché y me reuní con todos. La realidad es que considero que es un debate que no está saldado completamente en la sociedad. De hecho en el Congreso hemos escuchado a reconocidos abogados y médicos tanto a favor de una postura como de otra”.

“Agradezco a todas las personas y organizaciones con las que me reuní, por la responsabilidad y el respeto con que plantearon sus argumentos y posiciones. La legalización del aborto es una ley que divide las aguas y que no genera consenso unánime en ningún ámbito ni en la sociedad en su conjunto. Luego de analizarlo mucho y de tomar en cuenta cada opinión y cada arista del tema, decidí ratificar el voto de lo que mayoritariamente me solicita la sociedad a la que represento, finalizó Marino.

En la semana también recibió el repudio de las Mujeres Radicales. Con la decisión de Marino, todos los representantes de Cambiemos La Pampa votaron en contra. En diputados ya habían manifestado su rechazo Maquieyra y Berhongaray.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios