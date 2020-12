Cristina: “Los que tengan miedo o no se animen, que se busquen otro laburo”

Compartir esta noticia:











La vicepresidenta volvió a criticar a los «funcionarios que no funcionan», pero esta vez frente a la plana mayor del Frente de Todos.









En un acto junto al presidente Alberto Fernández y las principales figuras del Frente de Todos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que «si tienen miedo, vayan a buscar otro laburo» en relación a los legisladores y ministros que según ella «no funcionan».

Además, dijo que el lawfare «es para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer» y que el mundo fue puesto «patas para arriba» a causa de la pandemia de coronavirus, incluso para quienes creían tener «la vaca atada» y «la reelección asegurada», a la vez que consideró que el desafío por venir es «repensar el sistema de salud».

En ese marco, volvió a referirse a los ministros y legisladores, sin dar nombres, que en su opinión no funcionan: «Si tienen miedo, vayan a buscar otro laburo. Necesitamos gente que los sillones que ocupen sean para defender los intereses del pueblo en cualquier nivel del Estado».

Cristina aseguró en su discurso que la economía argentina «va a crecer en 2021», pero advirtió sobre la necesidad de impedir que esos beneficios «queden para tres o cuatro vivos nada más».

En ese sentido, agregó que será necesario «alinear salarios y jubilaciones, precios, sobre todo de alimentos, y tarifas» para generar «demanda» entre la población.

Desde La Plata, la vicepresidenta analizó: «La Argentina es ese extraño lugar donde mueren todas las teorías económicas, digo yo. Aquí la actividad económica la mueve la demanda y la demanda no hay otra manera de hacerla que a través de salarios y jubilaciones, con precios de alimentos accesibles. No estoy diciendo nada que no se pueda hacer. Lo hicimos por doce años y medio en la Argentina. Por eso, además de la unidad, volvimos. Si uno no sabe cómo llegó, tampoco sabe cómo ir».

