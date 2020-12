Norma Durango: “si hay libertad para tener hijos, debe haber libertad para no tenerlos”

Compartir esta noticia:











La senadora nacional del PJ destacó el dictamen que permitirá el tratamiento de la ley por la legalización del aborto en el Senado. Lamentó la decisión de Marino. “Tenía la leve esperanza de que esta vez pudiera entender el tema”, dijo y aclaró que no está a favor del aborto pero acompañará la medida que amplía derechos para las mujeres.

La senadora nacional del PJ y presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, celebró el dictamen de la Cámara Alta que permitirá el tratamiento del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y lamentó el voto negativo del senador Juan Carlos Marino.

Si bien aclaró que ella personalmente no está de acuerdo con el aborto, señaló que apoya la iniciativa porque es una medida de salud pública y que, además permite terminar con una práctica ilegal y clandestina.

“Me da mucha pena y un poco de rabia”, dijo Durango respecto a la decisión de Marino. “No estoy de acuerdo con el titular de algún diario hoy, porque respeto las opiniones ajenas, aunque estoy absolutamente en contra. Yo hablé con él y tenía una leve esperanza de que esta vez pudiera entender que esto no es un problema religioso, ni de creencias, ni estar a favor del aborto. Es una postura política e ideológica que le da las posibilidades de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos”, dijo en declaraciones radiales.

“Tomar decisiones sobre la planificación de su futuro, decisiones personalísimas que tienen que ver con una violación o una vejación, que ya estaba contemplado, sino con decisiones personales y el Estado tiene que proteger a las mujeres. El aborto sucede, haya o no haya ley. Estamos debatiendo la posibilidad de generar herramientas normativas e institucionales para que las personas gestantes puedan decidir una maternidad voluntaria y sobre todo deseada”, señaló Durango en declaraciones a periodistas de la FM Radio Noticias.

Durango afirmó que una maternidad no deseada no es una buena maternidad. “Los que tenemos hijos sabemos que es maravilloso tenerlos, porque los hemos deseado y buscado, pero si una no quiere tener hijo, porque tiene un proyecto de vida y de diversidad diferente, tiene derecho. Y además, porque estamos evitando las muertes de abortos clandestinos”, agregó.

“Las compañeras de la Campaña cuentan con estadísticas al día de situaciones terribles. Quienes tiene posibilidad de pagar esto, van a una clínica, un sanatorio o un médico. Todas saben adónde ir. Se paga y se hace el aborto seguro, pero las que no tienen la posibilidad, no solo económicas, sino de información, educación o instrucción, van a los lugares más sórdidos y oscuros y mueren. Y si no mueren, van al sistema de salud y llegan a esos lugares y no siempre, los médicos y médicas, pueden salvarle la vida o les dejan una secuelas importantes y no pueden tener hijos”.

“Por eso, si hay libertad para tener hijos, debe haber libertad para no tenerlos. Es una decisión personalísima. Yo no estoy a favor del aborto, pero sí estoy a favor de quien está, pueda realizarlo con la protección del Estado”, afirmó Durango.

“La persona que no está a favor del aborto, que no se lo haga y siga con su gestación y el embarazo de su niño o niña, pero quien está a favor de interrumpirlo por situaciones muy personales, que pueda tener la garantía de un Estado. ¿Vamos a seguir sosteniendo el aborto clandestino?, ¿Vamos a dejar las cosas como están? Yo quiero hacer pensar a la gente que este no es un problema de creencias ni religioso, es un problema que hay que resolver rápidamente. Se trata del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y de la salud nuestra. El derecho al aborto legal, seguro y gratuito, es uno de los reclamo centrales de los movimientos de mujeres en Argentina”, agregó Durango.

“Yo tengo 67 años y somos una generación que no debatía estos temas, pero todas sabíamos dónde había un médico que podía hacerlo, vamos no seamos hipócritas. Nuestras hijas nos han enseñado que este es un derecho de las mujeres y que este fuera un problema de varones, ya lo tendríamos resuelto”, dijo la senadora.

Consultada sobre la votación en el Senado, Durango mostró cautela.

