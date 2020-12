Kohan: “Este va a ser un presupuesto de 2 años porque no sabemos que va a pasar en 2021”

Compartir esta noticia:











Así se refirió el ministro de Salud, Mario Kohan, en referencia a las inversiones planificadas por el gobierno provincial para la pandemia, en el marco de la ronda de consultas en la Legislatura por el Presupuesto 2021.









En su exposición, previo a la ronda de preguntas de los diputados, Kohan destacó el rol del gobierno en el acompañamiento de todas las políticas de Salud Pública.

Además, el ministro hizo hincapié en que, pese a la “tragedia de la pandemia”, se logró hacer una importante inversión en Salud que quedará en el sistema para los próximos años.

De manera virtual, estuvieron presentes tanto el ministro como la subsecretaria de Administración Fernanda Ricci y el subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Malga.

“Desde las propuestas que teníamos de desarrollo, que no las perdemos de vista, la pandemia no solo corrió la cancha, sino el planeta. Estamos enfrascados en este contexto. No estaban presupuestadas las consecuencias de la pandemia. Sin embargo, el gobierno provincial nos dio todas las herramientas que requerimos, y creo que lo hemos hecho muy bien. O por lo menos estamos medianamente satisfechos con el desarrollo”, dijo el ministro frente a los legisladores presentes.

Además, reveló que “más del 90 por ciento de la inversión para Covid se va a utilizar para otras áreas. Por eso no fue un gasto, sino una inversión. Muchas de estas cosas han generado un cambio copernicano, y es la única cara buena que uno puede mostrar frente a todo este drama”.

En este sentido, siguió: “La Pampa invirtió una cantidad muy importante, porque deja sentadas las bases de lo que vendrá. Por eso este va a ser un presupuesto de 2 años, porque no sabemos qué va a pasar en el 2021. Quiero que sepan que todo lo que hemos invertido sienta las bases de continuidad, ya que lo que va a dejar de utilizarse en pandemia, se va a usar en el desarrollo de la Salud Pública. Los respiradores, por ejemplo, terminarán en el Nuevo Hospital. Entre todo lo trágico, también dejó estas cosas que son buenas, con un avance muy significativo”, celebró Kohan.

En la ronda de preguntas, Marcos Cuelle consultó por el plazo de finalización del Hospital de 25 de Mayo. “El Hospital ha sufrido por esta pandemia, donde las obras se descontinuaron. Está terminada la primera y la segunda etapa. La tercera etapa está por ser culminada, retrasada por la pandemia”, contestó.

También se le preguntó por el personal de salud, al que el ministro se refirió con elogios y, por otro lado, adelantó que se aumentarán los cargos en enfermería. “Tenemos que estar orgullosos. La provincia apostó a su propio personal. Yo he recibido el pedido de otros ministros por médicos residentes para ayudarlos en las terapias de sus provincias. No es que a nosotros nos sobra personal, pero ese personal es gente preparada en La Pampa con enorme sentido de la pertenencia, y esto nos ha posibilitado sortear obstáculos. Hemos hecho una enorme inversión en eso”, dijo y opinó que “es fundamental incrementar y fortalecer enfermería en La Pampa, por eso serán unos 65 cargos para ese rubro”.

Por su parte, Martín Ardohain criticó que el ministro hable de un buen desempeño de Salud cuando los casos en La Pampa aumentado recientemente, y le preguntó si los recursos acumulados durante 9 meses no alcanzaron ya que el día anterior, en conferencia de prensa, se advirtió sobre un posible colapso del sistema.

“Lo que hicimos en la conferencia fue un informe muy completo buscando tener ayuda de la sociedad. Nosotros podemos tener mil camas de terapia intensiva, eso es fácil, lo que no es fácil es tener profesionales entrenados. Lo que dijimos nosotros es que si seguimos acumulando pacientes, naturalmente se van a ir ocupando camas o requiriendo atención, porque el recurso no es infinito. Esta provincia ha trabajado ordenadamente, ha sido previsora”, respondió.

“Se pedía la apertura de la provincia –siguió el ministro-, y el 2 de diciembre la hicimos, pero la apertura iba de la mano de la responsabilidad. Los casos aumentaron a partir de la apertura. No reniego de haber abierto la provincia, sino de la falta de cuidado y responsabilidad social. Hoy en La Pampa tenemos más protocolos que personas, lo que no tenemos es gente que lo cumpla”, advirtió.

Más adelante, le habló directamente al diputado Ardohain. “Yo lo veo a usted sacándose fotos sin barbijos, por ejemplo, entonces no damos el mejor ejemplo. Seamos serios en no tomar frases aisladas y descontextualizarlas. Debiéramos ser más cautelosos en no politizar una tragedia de salud. Ahora que abrimos, aumentamos el riesgo, por lo tanto hay que aumentar el compromiso de la sociedad”, dijo.

“Nosotros no nos vamos a victimizar, pero no tenemos ni domingos ni francos, nos enfermamos, algunos se han muerto, y pedimos que nos acompañen. Eso no tiene nada que ver con que yo hable de éxito. No hablamos de éxito porque estamos en una pandemia, pero las cosas se han hecho bien, ordenadamente. Al principio tuvimos que cerrar para poder preparar el sistema. Si usted duda de la estrategia nuestra, yo me alegro de nuestra estrategia”, señaló Kohan.

En otro orden, Mauricio Agón consultó por el presupuesto destinado a Covid estipulado para el año que viene, y la subsecretaria de Administración, Fernanda Ricci, reveló que “5 millones es la inversión para Covid para el año entrante, porque el grueso se invirtió este año”.

Asimismo, el ministro opinó una vez más sobre el trabajo realizado por Salud durante este año. “Hemos logrado un entendimiento en el trabajo, que ha generado llegar con un status sanitarios a diciembre en las mejores condiciones, donde ahora está un poco deshilachado, pero estamos intentando mejorar. La luz que viene enfrente no es un tren sino un sol que nos va a iluminar”, graficó Kohan.

“Yo espero ser un buen ministro, pero esto es circunstancial. Créanme algo, si detrás del ministro no hay un gobierno con decisión política, tengan certeza de que se fracasa sí o sí. No quiero llevar el mérito del trabajo sólo al Ministerio de Salud, porque todo el gobierno funcionó en modo pandemia”, manifestó.

Siguiendo la ronda de preguntas, Andrea Valderrama consultó por una posible ley de telemedicina. “Estamos trabajando en ese tema, para mí sería un sueño, porque ha sido uno de los ejes centrales de las políticas públicas de Salud. El gobierno nacional también está haciendo un enorme esfuerzo en trabajar en ese sentido. Por eso nos están pidiendo a nosotros que contemos la experiencia de La Pampa por las ventajas que ofrece. Me gustaría antes de terminar el mandato tener una muy buena ley de telemedicina”, respondió Kohan.

También, María Laura Trapaglia preguntó por la falta de control a la hora de identificar individuos sin barbijo, y el subsecretario de Salud Mental Martín Malga contestó que “Seguridad ha elaborado actas récord, sin precedentes. Han llevado adelante una tarea incansable, controlando los espacios y reuniones habilitadas. También aquellas personas que no cumplen con el protocolo. En este caso puntual, la pregunta se la debería hacer al Ministerio de Seguridad”.

Por último, Kohan advirtió que “del mismo modo que planeamos algo para el 2020 y cambió todo, lo mismo va a ocurrir para el 2021, porque la pandemia con o sin vacuna nos va a acompañar todo el 2021. Por eso tenemos que ser serios y responsables. Este año y el que viene va a estar plagado de incertidumbres”, concluyó.

