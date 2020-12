SiTraSaP: El descargo de Gigena tras el fallo judicial favorable a Ortellado

Compartir esta noticia:











Ambos fueron dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Salud Pampeana y llevaron las peleas internas hasta la justicia. Carlos Ortellado, ex secretario general del gremio, había denunciado al ex secretario de Prensa, Edgardo Gigena por decir que cobraba un sobresueldo por su trabajo como titular del gremio. Ahora el juez civil Pedro Campos falló en favor del Ortellado en la demanda por daños y prejuicios









El ex secretario de Prensa del SiTraSaP, Edgardo Gigena, argumentó que «el juez falló lo que Ortellado pidió» y aclaró que en el juicio «quedó demostrado que Ortellado cobraba doble sueldo por el mismo trabajo de sindicalista de Salud».

Tras el fallo Gigena salió a aclarar que lo que se conoció en los medios es el fallo judicial referido a sus dichos contra Ortellado, y no los hechos que denunció publicamente.

Lo hizo mediante un descargo titulado «El derecho de la sociedad a la información limpia. Las picardías y el doble sueldo de Ortellado y la judicialización de la política».

El texto completo:

Ortellado concurrió a la Justicia Civil aduciendo que esas palabras lo habían dañado en su honor. El Juez consideró que la palabra “Sobresueldo” era injuriosa y no la de Caudillo por eso Condeno a Gigena solo por la primera.

En el Juicio se Demostró con pruebas producidas en distintos ámbitos que Ortellado cobraba Doble Sueldo por el Mismo Trabajo de Sindicalista de Salud cuestión explícitamente prohibida por la Ley 643 de la Provincia de la Pampa. Uno de esos Salarios con aportes Jubilatorios lo pagaba la Provincia de la Pampa por ser Ortellado Empleado de Salud y Otro salario se pagaba con los aportes que realizaban los Afiliados del SITRASAP con sus cuotas Sindicales, este último también con aportes Jubilatorios.

Entonces es lo que pasó realmente? Lo que pasó es que el Juez lo que Juzgó es lo que Ortellado pidió, que se evalúe si las palabras “Sobresueldo” y “Caudillo” eran injuriantes, Ortellado decía que Se Sentía Injuriado por ellas. Pero en ningún momento Ortellado Negó en el Juicio que cobrara dos Sueldos por el Mismo Trabajo. Claro No podía hacerlo porque ahí quedó Demostrado con documentos que sí lo hacía. Lo que el Juez juzgo son las Palabras utilizadas por Gigena, no juzgo si Ortellado percibía o NO dos Sueldos por el mismo trabajo de Sindicalista en Salud que era lo que había denunciado Gigena. Ortellado se abstuvo de pedirle al Juez que investigara esos hechos, solo dijo que se había sentido ofendido por las Palabras. No tiene sentido discutir acá si la palabra Sobresueldo es ofensiva o profundamente descriptiva e insoslayable en la arena política como lo hemos visto recientemente en los medios. Tampoco tenía sentido apelar la sentencia y las consideraciones de un juez respecto de la palabra Sobresueldo, se consideró que era una absoluta dilapidación de energía social.

Pero además del Derecho a la información pública exenta de manipulación, hay aquí otro punto que merece la pena señalar, la Judicialización de la Política.

Ortellado no pudo demostrarles en el debate público a los trabajadores de salud que mientras que el cobraba un salario como trabajador de Salud era legítimo que además cobrara un salario con aportes, que salía de las cuotas que muchos trabajadores de salud de la provincia pagaban al Sindicato SITRASAP a veces con mucho esfuerzo. Tampoco pudo explicarles a los trabajadores de salud porque su hijo y el hijo de la actual secretaria general Mirta Viola ingresaron rápidamente a la planta de trabajadores, esta situación debilitó la Credibilidad del Sindicato que siempre había tenido una Crítica sistemática a la práctica que ponía a hijos/as de funcionarios y sindicalistas por delante de muchos trabajadores que realizaban remplazos durante años con la esperanza de ingresar a Salud. No pudo tampoco convencerlos de que el sindicato y sus dirigentes eran dignos de confianza y de que luchaban por todos los trabajadores de salud por igual, tampoco pudo Ortellado convencer en términos políticos a los trabajadores de salud de que no se desafilaran masivamente, Desafiliación Masiva que el propio dirigente reconoció en el juicio, luego de que la lista opositora a Ortellado fuera excluida de la competencia electoral con recursos altamente sospechados de fraudulentos por la oposicion recurrió a la justicia. Ortellado intentó expulsar a Gigena del Sindicato convocando a una Asamblea Provincial para ese fin, los trabajadores en asamblea le dijeron no a ese pedido. Sin embargo posteriormente un puñado de personas con Ortellado y Viola a la cabeza, contradiciendo el estatuto, los procedimientos, y negando el derecho al debido proceso y a la defensa se expulsó a Gigena del gremio.

La crisis en Sindicato SITRASAP no tuvo una salida electoral sin sospechas y eso lo debilitó y lo degradó.

Lo que Ortellado no pudo ganar ni defender en la arena política pretendió ganarlo en la batalla judicial lejos de los trabajadores, pero los jueces no producen ni reemplazan al respaldo político y al consenso, el futuro dirá cuál es el resultado de este juego y si hay lugar para ese tipo de caudillos en la vida social y política de nuestra provincia.

