La falta de agua abre una grieta entre Provincia y Municipio: los edificios, el acueducto local y la red

En el sexto día con problemas de agua, que se supone terminarán de solucionarse este domingo, surgieron diferencias entre el Gobierno Pampeano y el santarroseño.

Luego de una semana interminable para gran cantidad de personas en Santa Rosa por las dos roturas en el Acueducto del Río Colorado, el presidente de la empresa provincial, Juan Mecca, defendió el trabajo realizado y esbozó las primeras críticas para las administraciones municipales.









El funcionario provincial dijo que la gran cantidad de edificios autorizados en la capital pampeana demoran el llenado y recomendó reforzar el acueducto local. De la red santarroseña, dijo, ya se encarga la Provincia con el plan de recambio de conexiones domiciliarias.

Recomendó “reforzar el acueducto local y mejorar la red” y aclaró que ya “se está mejorando mucho a partir de arreglar las conexiones domiciliarias que producían pérdidas”.

“Otra cosa que yo haría, aunque me ponga varios empresarios en contra, es no seguir habilitando edificios de propiedad horizontal: todos tienen cisternas subterráneas de gran capacidad, el agua por gravedad se va hacia abajo y agarran una gran parte que hasta que llegue arriba hace que la presión en general no se eleve rápidamente”, dijo en declaraciones periodísticas.

“Todo esto tiene que estar guiado y guionado en un Plan Director, y reforzar con obras. Nosotros estamos construyendo una cisterna de 5 mil metros cúbicos para aumentar la capacidad de reserva, y estamos proyectando algunas otras mejoras que oportunamente daremos a conocer”, anunció.

Hoy se supone que la entrega de agua se solucionó y no debería haber vecinos y vecinas que demanden abastecimiento municipal. La ciudad experimentó una de las faltas más extendidas en el tiempo del líquido vital, producto de la rotura del Acueducto del Río Colorado.

