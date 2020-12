En Comisión, ediles trataron los proyectos de Tarifaria y Presupuesto 2021

Compartir esta noticia:











El lunes, desde las 10 de la mañana, se estableció una reunión plenaria (con la totalidad de los concejales y concejalas) de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, donde se trataron los proyectos de Tarifaria y Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el ejercicio 2021, proyectos que obtuvieron despachos de mayoría, sin contar con el acompañamiento de los bloque FrePam, Propuesta Federal y Comunidad Organizada.

Allí estuvieron presentes los secretarios y la secretaria del Departamento Ejecutivo, subsecretarios, subsecretarías, directores y directoras de sus diferentes áreas.

En principio, el secretario de Hacienda y Abastecimiento, Pablo Echeveste, expuso sobre la ordenanza Tarifaria, y advirtió que el aumento de costos de algunos servicios no impactarán totalmente en los vecinos y vecinas de la ciudad: “Respecto de los servicios públicos, recolección de residuos, riego, barrido y conservación de calles, se actualizaron los costos según las estructuras de costo vigentes al día 30 de noviembre. A fin de evitar el impacto que tiene este aumento en la economía familiar, y considerando que no están dadas las condiciones económicas, se propone diferir la incidencia de los mismos. La estructura de costos da un aumento mayor al que se propone en la actualización de estos servicios. Pero la decisión política del intendente es no trasladar al vecino el cien por cien del impacto”.

Además, se refirió a la modificación sobre la tasa de inspección de seguridad e higiene, que desde la dirección de Obras Públicas se estableció una diferenciación de estas tasas entre parcelas, manzanas y bloques urbanos que tengan hasta 1,5 hectáreas o más de 1,5. También se produjeron cambios en artículos de derechos de planos, habilitaciones y multas por contravenciones y faltas en materia de edificación.









Por último nombró las modificaciones sobre multas de tránsito y advirtió sobre un incremento general de tarifas en concordancia con el aumento general de precios del corriente año.

Seguidamente, se dio lugar al tratamiento del Presupuesto Gastos y Cálculos de Recursos, donde cada secretario y secretaria expuso sobre los objetivos proyectados para el año 2021.

Secretaría de Hacienda y Abastecimiento

Pablo Echeveste se refirió a que el Presupuesto fue elaborado sobre la ordenanza fiscal vigente y al proyecto de tarifaria en tratamiento. Además, advirtió que el mismo está enfocado en “atender los servicios básicos imprescindibles, con una fuerte orientación en atender la emergencia sanitaria y social, y el transporte público, y a la concreción de obras que ya tienen asignado su financiamiento”.

Por otro lado, el funcionario explicó que el nuevo presupuesto representa un 26% de aumento respecto al del año anterior y dio detalles sobre la proveniencia de los recursos y sus porcentajes a utilizar.

Sobre los porcentajes destinados a cada secretaría, advirtió un incremento para la Secretaría de Hacienda, al incluirse en ella la amortización de deuda de los anticipos de coparticipación referidos a los meses de marzo, abril y mayo, requeridos debido a la caída de la recaudación producto de la pandemia.

Secretaría de Gobierno

Heriberto Mediza, manifestó un crecimiento del 55% del presupuesto en su secretaría respecto del año 2020 y expresó que las partidas de bienes de consumo, servicios no personales, y bienes y servicios mantienen entre las tres un promedio de 28% de aumento.

Además destacó la creación de la partida presupuestaria para el área de Derechos Humanos y No Violencia, “es un hito la creación del organismo y acompañarlo con una partida presupuestaria. Es terminar de incorporar la política de derechos humanos propuesta por el intendente”, expresó.

También se refirió al programa Municipio Participativo promovido para “escuchar a los vecinos y vecinas de los barrios” y para que “que las secretarías junto al intendente estén escuchando a los vecinos de cada barrio en un marco institucionalizado”, e hizo referencia al programa Quiero a mi barrio, que se realiza desde la Dirección de Comisiones Vecinales.

Sobre la Dirección de Juventud, manifestó que se aumentó un 32% del presupuesto, con el fin de dar “apoyo institucional a la juventud a través de becas, pasantías, y los parlamentos juveniles llevar adelante distintas acciones, como cursos y capacitaciones”, junto las secretarías de Educación y Cultura para “darle a los jóvenes una parte de su necesidades para integrarlos a la sociedad”.

Por último, se refirió a las partidas presupuestarias de la Dirección de Tránsito: “las que más significativamente han crecido son las destinadas a los semáforos, que crecieron en un 300%, ante la necesidad de colocar semáforos en por lo menos diez puntos álgidos” de la ciudad.

Secretaria De Planeamiento Urbano, Obras, Ambiente y Servicios públicos

El secretario de Obras Públicas, Guillermo Bergonzi, dio detalles sobre las obras planificadas para el año 2021 y advirtió que “entre tantas tareas proyectadas, en el caso concreto de obras, se prevé que haya acciones que requieran financiamiento externos al municipio”.

Además, expresó la necesidad de equipar el área de Planeamiento Urbano y de Obras Particulares. “Tanto en vehículos, en PC, en redes informáticas, resultó ser imperiosa para dar respuesta a las demandas”.

Sobre la subsecretaría de Ambiente, y sus direcciones manifestó un incremento fuerte en las partidas de bienes de consumo para la protección ambiental, y proyecta la realización de obras en espacios verdes y sobre arbolado público. “La idea del intendente es afianzar esto, y allí se requiere mayores recursos para la compra de las especies y para la actividad”.

Explicó que si bien la emergencia sanitaria requiere de obras urgentes, “el objetivo es hacer reparaciones estructurales para que se prolongue la vida útil”. Además, advirtió que “estas obras demandan mucha actividad de los equipos profesionales técnicos, sobre todo en detección de situaciones, resolución de proyectos y planificación de obras”.

Por último, expuso el “Plan de obras” diferenciado y reagrupadas por áreas y subsecretarías con las que cada una guarda relación, como por ejemplo las mejoras en el Cementerio Parque, la Laguna Don Tomás, la Casa del Bicentenario, y distintas proyecciones de realización y mantenimiento de cloacas, obras pluviales y pavimento. Sobre ellas, manifestó la necesidad de “detectar y solucionar de forma global y estructural y definitiva”.

Secretaría de Desarrollo Económico

Carmina Besga manifestó que “el 2021 se va a plantear como el año de desarrollo, crecimiento y reactivación productiva”, y que ese objetivo está basado en tres ejes. El primero abocado a “trabajar fuertemente a través de la Dirección de Comercio y Servicios” articulando con emprendedores y pequeños comerciantes, “para fortalecer el comercio en Santa Rosa, una fuente de empleo muy castigada durante la pandemia”.

Como segundo eje, propuso la política de promoción de líneas crediticias de gestión y desarrollo productivo” a través de “la línea de crédito de Economía Social, la línea de Crédito CREATE, y la línea de Crédito 2870, cada una de ellas de diferentes objetivos pero buscando siempre trabajar y traccionar desde el municipio al sector productivo.” Y el tercer eje, referido al diagrama de políticas públicas municipales a través de diferentes programas. “Por ejemplo, el programa de precio justo que apunta a generar precios de referencia de alimentos y bienes esenciales” y el Programa de la Escuela Agrícola Municipal.

Por último advirtió que los objetivos de su secretaría a cargo “se ven reflejados en el aumento de su presupuesto de un 37 % en relación al año 2020” y que estos “ponen al Estado como actor principal en la tracción de la economía local”:

Secretaria de Desarrollo Social

El secretario Marcos Álvarez Echeveste explicó que hubo un aumento del 36% del presupuesto, argumentando que se tuvieron que reforzar partidas relacionadas con asistencia alimentaria y habitacional, y de transferencia a personas, sobre todo a partir de la crisis provocada por la pandemia.

Además, explicó que en el área de Niñez, Adolescencia y Familia se tuvo que duplicar la cantidad de profesionales, y que se busca reforzar con un programa “que haga un abordaje del traspaso de la niñez a la adolescencia, reforzando parte de las partidas para hacer ese acompañamiento”. También manifestó que se busca reformular ese área para “llevar adelante más intervenciones” y la necesidad de hacer arreglos en los comedores municipales de los distintos puntos de la ciudad.

Por otro lado, hizo alusión al área de Deporte, haciendo hincapié en la planifiación del program “Provida” y en el mantenimiento y refacciones de las distintas instalaciones municipales para que este programa pueda llevarse adelante.

Finalmente, se expresó respecto de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad, a la cual se refirió como “un área que necesitamos fortalecer a través de diferentes programas”.

Secretaria de Cultura y Educación

El secretario Pablo Ferrero hizo referencia a un incremento de entre el 20 y 25% del presupuesto para bienes y servicios, y un aumento de casi el 100% para bienes de capital.

Además, hizo hincapié en la necesidad de seguir trabajando en la cuestión edilicia para la reparación del Teatro Español, de los Centros Municipales de los barrios y del Centro Municipal de Cultura del centro de la ciudad.

También hizo referencia a los objetivos del año 2021, expresando que se buscará “llegar a la mayor territorialidad posible, para generar otros espacios, no solo desde el centro de la ciudad” y se refirió a la necesidad de “realizar una mayor inversión en la cuestión de la virtualidad”.

Juzgado Municipal de Faltas

El juez Municipal de Faltas, César Ortíz hizo referencia a que su presupuesto está ligado a su funcionamiento del juzgado, para el que se prevé como bien de capital la adquisición de un container para establecer un archivo.

Concejo Deliberante de Santa Rosa

La presidenta del Concejo Deliberante, Paula Grotto, brindó información sobre el presupuesto para el año 2021 y expresó «es de un 23,1% superior al aprobado para el año 2020. Por la composición y la función que desarrolla, un 95 % de ese presupuesto está destinado a partidas de personal”.

Respecto al cálculo, afirmó que «si bien ya contamos con un año de experiencia en la gestión, la estimación del presupuesto 2021 en las partidas de bienes y servicios resulta un tanto dificultosa, porque el 2020 como todos sabemos ha sido un año atípico, en el cual se pudo sesionar de forma casi ininterrumpida durante todo el año, pero durante largo periodos, se trabajó con menos o muy poca dotación de personal de manera presencial. También en los bloques, la presencia fue reducida en ciertas oportunidades, lo cual no permite una estimación real del gasto con el Concejo funcionando a su plena capacidad”.

La titular del cuerpo deliberativo santarroseño añadió: “y los insumos que demanda el funcionamiento del Concejo para su trabajo diario tienen una relación directa con el desarrollo de tareas en el mismo. Tampoco se pudo llevar adelante actividades de extensión legislativa, u de otra índole que la pandemia no permitió, como por ejemplo capacitaciones, excepto las que se realizaron vía Zoom. Pero apostamos a que a mediados del año próximo podamos realizarlas y por eso las tuvimos en cuenta en la planificación del mismo”.

Paula Grotto también hizo referencia a los gastos relacionados con el alquiler del edificio anexo del Concejo Deliberante, y a la intención de “mejorar la seguridad edilicia del recinto, la planta alta de los bloques y la planta baja”. En este sentido, aludió a la previsión de colocar un ascensor que conecte las dos plantas, gasto que llevará adelante el Departamento Ejecutivo desde la Secretaría de Hacienda y Abastecimiento.

Finalmente, se refirió a la adquisición de recursos informáticos, “en línea con la idea del Departamento Ejecutivo de modernización del Estado”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios