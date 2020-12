Joven madre pide la pena más alta para mujer acusada de abusar de sus tres hijos

Compartir esta noticia:











Joana participó esta mañana de la manifestación realizada en la Ciudad judicial para pedir cárcel para efectiva para abusadores. El viernes había participado de otra manifestación similar.

“Hace un año realicé una denuncia de abuso sexual por parte de la niñera, estuvo dos semanas detenida y mañana se cumple un año de la domiciliaria, cuando tiene 20 años, debería estar presa porque las pericias físicas y psicológicas dieron positivo”, afirmó en dialogo con Plan B









“Ella se negó al juicio abreviado y estamos esperando el juicio oral. Yo exijo una condena ejemplar y quiero que esté presa, no con domiciliaria, ya que a mis hijos les quedaron muchas secuelas. Son tres mis hijos abusados”, contó.

“Yo la conocí porque es la hermana del profesor de rubgy de mi hijo mayor, que tiene 12 años. Se ofreció a cuidarlos cuando yo necesitara. Era la nuiñera y a los tres meses me enteré que estaba pasando esto”, dijo.

“Estoy conforme con el accionar del fiscal Sacco, no estoy de acuerdo con la pena de 8 años que le ofrecieron y ella no aceptó. Yo quiero la pena máxima porque no fue un abuso, fueron tres abuso, de mis tres hijos”, finalizó.

