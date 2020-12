Presentan “verano mágico”, una campaña con cuerpos reales

Compartir esta noticia:











Se trata de una campaña fotográfica cuyo objetivo principal es normalizar la visualización de la diversidad de cuerpos.

La campaña, que fue fotografiada por Agustina Bonafine, busca mostrar los cuerpos que no responden al modelo hegemónico o que “históricamente se nos mostró un solo tipo de cuerpo , el ‘normal’ el ‘hegemónico’ al que todas las mujeres ‘debíamos’ apuntar a tener para ser consideradas ‘lindas’, ‘sanas’ y ‘encajar’”, señaln.









“La moda podrá ser vista como algo banal para muchos, pero tenemos tantos rituales entorno a ella, que cuando el cuerpo que habitamos, escapa a la norma, participar de los mismos se puede volver una tarea dolorosa y traumática”, agregan.

“Los trajes de baño tienen una connotación más que importante en esta lucha. Por años las mujeres que escapan a la hegemonía, han tenido problemas para encontrar su talle. Es cierto que todas tenemos inseguridades pero más nos alejamos de la hegemonía, y peor se vuelve la hazaña de encontrar prendas que se amolden a nuestro cuerpo y a nuestra edad”, añaden.

Dicen que “hemos perdido miles de ocasiones a las que no pudimos asistir porque no teníamos que ponernos, porque nos daba vergüenza , porque nos exponíamos a la mirada del otro , sabiendo , probablemente , se harían comentarios sobre nuestra salud, como si por nuestro aspecto pudiese predecirse. Nada de esto sería tan malo si el poder de la palabra no tuviese tanto poder sobre nosotras, sobre todo cuando esas expresiones provienen de quienes nos cuidan y nos quieren”.

“Estamos aprendiendo todos, algunos con más ganas de aprender que otros, pero aprendiendo al fin. Tenemos el cuerpo que tenemos, la relación que cada una de nosotras tenga con él, es personal, y nadie debería opinar, a menos que pidamos su opinión”, advirtieron.

“Seamos parte del cambio, incluyamos curvas de talles variadas, digámosle no al talle único, incluyamos más diversidad de cuerpos en nuestras fotos, modelos, vidrieras y campañas. De nada sirve tener talles, si seguimos viendo los mismos cuerpos una y otra vez. Ayudemos a las mujeres que están saliendo a la vida a amarse como son, a sentirse incluidas a sentirse representadas, a no sentirse afuera de un sistema que no las reconoce”, demandaron.

“Es muy grande el cambio que necesitamos, pero si hacemos nuestro aporte , el cambio indefectiblemente, se dará.

De la campaña particiapron:

Locales que se sumaron a la campaña aportando sus trajes de Baño

Luzela Lencería (@luzelalenceria)

Gorditas con Onda.(@gorditascononda)

Disprend. (@disprend)

Modelos

Abigail Biragnet (@abibiragnet)

Valentina Festa (@vgmakeups)

Geraldine Blanc (@geri.blanc)

Natalia Campanille ( @nattchinaski)

Luna Alvarez (@lualvareezz)

Maquilladoras

Valentina F (vgmakeups)

Bianca Liquitay (@bian.liquitay)

Peino

Caro Rodríguez Hunter ( @crh_mkp).

Accesorios :

Per Due Diseño ( @perduedisegno)

Ojos chinos Bijou ( @ojoschinos_bijou)

Fotografía , Diseño gráfico y organización :.

Mica Moneo ( @iconicaestudio.dg)

Agus Bona ( @bonaa.ph)

Jam Travel @jamtravelok

