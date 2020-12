Diputados aprobó por mayoría el Presupuesto 2021

Compartir esta noticia:











Se desarrolló en la Legislatura provincial la última Sesión Extraordinaria del año, en la que se aprobó la Ley Impositiva y el Presupuesto 2021. Antes de que se den tratamiento a los respectivos proyectos, el presidente de la Cámara de Diputados, Mariano Fernández, leyó una nota que envió el gobernador Sergio Ziliotto, quien hizo un pantallazo general sobre lo ocurrido durante el corriente año, y ratificó el compromiso para seguir trabajando codo a codo con los diputados, algo “fundamental para legislar por el desarrollo y bienestar de cada uno de los comprovincianos y comprovincianas”.

El vicegobernador Fernández, quien al finalizar la Sesión se manifestó “muy orgulloso del debate y del trabajo que se ha hecho este año que nos ha atravesado como una apuñalada a toda la humanidad” y agradeció a los trabajadores “que han estado al pie del cañón”.

En el orden del día, se aprobó por mayoría del Frejupa y del Movimiento Productivo Pampeano, y se rechazó por parte de la UCR y de Propuesta Federal el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, por el que se eleva Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio Financiero 2021.

El miembro informante del oficialismo, Roberto Robledo, expresó: “A nuestra provincia se le exige mucho, pero pocas veces se le reconoce su labor. Esta es una provincia que cuando los ciudadanos tienen problemas, se tratan de solucionarlos. Uno ve en la opinión pública que del Estado se espera mucho: que la educación sea de calidad, que se den créditos a tasa 0, se espera que controle todos los ingresos, que ayude a los clubes, que capacite a los emprendedores, que nos prevenga del covid, que construya hospitales, que haga rutas. Por eso solicitamos que nos acompañen con el voto positivo”.

Francisco Torroba argumentó el voto negativo de su bloque. “Estas dos normativas (Ley Impositiva y Ley de Presupuesto) merecen ser analizadas en un contexto nacional y provincial. A nivel nacional la economía está estancada, tenemos una pobreza estructural, hay una nula generación del empleo privado, falta ahorro, y a partir del 2021 habrá más presión tributaria”, señaló el presidente de la UCR.

“En los últimos años ha habido un exceso de recaudación, hay más presión tributaria, y se debe repensar el motivo por el cual hay escasos niveles de inversión en La Pampa. El ministro de Producción por ejemplo, dijo que a La Pampa no le hace falta empresas, le hacen falta empresarios, dijo que los jóvenes piden trabajo y no financiamiento para las empresas, también expresó que hace falta un cambio cultural. Personalmente coincido con el diagnóstico. Pero ¿cuáles han sido los incentivos para la producción? Después de un gobierno que lleva 37 años, tenemos que saber que nos ha pasado con la inversión y por qué el empleo público aumenta y el privado cae”, desarrolló Torroba.

“El modelo tiene serias dificultades por delante. El Presupuesto y la Ley Impositiva acompañan lo que se ha venido haciendo hasta ahora, es más de lo mismo. Si seguimos así, los resultados van a ser iguales”, dijo y siguió: “En lo que respecta al presupuesto, al Poder Judicial no le alcanzan los recursos. Creemos que no es saludable institucionalmente que a la justicia no le alcance, porque no contribuye a la independencia de los poderes”.

En cuanto a la obra pública, manifestó: “Se ha dejado el criterio de prioridades, y hemos sido crítico con el Megaestadio. Creemos que hay que terminarlos, pero creemos que estando el Acueducto en crisis es necesario invertir ahí de manera urgente”.

Para finalizar, Torroba aseveró: “Este es un Presupuesto que subestima recursos. Ingresarán más recursos de lo que prevé el presupuesto. Es un presupuesto que, siguiendo las pautas de nación, no prevé los problemas estructurales, que es la necesidad de generar empleo”.

Desde Propuesta Federal, Martín Ardohain adelantó el rechazo de su bloque, y expresó: “Nuestra provincia sigue proponiendo su Presupuesto en base a una técnica incremental, es decir que mayoritariamente va actualizando montos pero que su estructuración se repite año tras año, sin atender ni establecer bases para la satisfacción de necesidades de una provincia que necesita más desarrollo”.

“Entonces, no sorprende que del total de las Erogaciones el 81,12 por ciento responden a Erogaciones de carácter Corrientes, y tan solo un 18,88 por ciento a Erogaciones de Capital. Es un modelo que se viene repitiendo año a año desde hace más de 35 años y que como hemos visto también, rara vez se cumple con esa ejecución”, dijo.

En cuanto a salud, opinó: “Esperábamos que, para Salud en 2021, se proyecte una expansión del crédito presupuestario (por la situación causada por la pandemia covid). Nos encontramos en cambio, con que se asigna al área Salud prácticamente lo mismo que el pasado ejercicio financiero; un 15,66 por ciento para 2021 y un 15,93 por ciento para 2020”.

Otro de los principios que expuso el diputado, tuvo que ver con la “claridad” del Presupuesto. “No se cumple con la claridad, es decir que debe presentarse un Presupuesto de una manera que lo haga accesible a las personas que no están todo el día trabajando en esta materia, como por ejemplo los legisladores”, señaló.

Además, dijo que “nuestra provincia sigue sin poder contener a nuestros jóvenes, más de la mitad de los que dejan nuestra provincia para completar su formación no regresan a La Pampa. Vemos que el planteo de este presupuesto no atiende y no propone darle solución a este tema. Pareciera tener como objetivo principal atender las necesidades de la administración que lo ejecuta”.

“Varias veces –siguió Ardohain- hemos escuchado decir que el Estado debe ser el conductor y dinamizador de nuestra economía, desde nuestra visión el rol que ha tenido, en verdad, es de fuerte intervención y limitador de la iniciativa privada, postulándose como el actor casi exclusivo en la mayoría de los ejes estratégicos”, concluyó.

En respuesta, Roberto Robledo tomó una vez más la palabra. “Se habló de que en Argentina y La Pampa existe una fuerte presión tributaria. Los países desarrollados tienen impuestos mucho mayores, y los que están en vías de desarrollo también. La Argentina está en intermedio. Hay que destacar que Chile no tiene un sistema de seguridad social como Argentina, no existe una educación gratuita. Igual que los paraguayos, bolivianos. Esos países tendrán menor presión tributaria, pero no tienen la seguridad social que tenemos nosotros”, señaló.

Con respecto al sistema de salud, dijo que “los bonaerenses vienen a atenderse acá. El sistema de salud que tenemos hoy y antes es buenísimo. Y pretendemos más. Les digo a los diputados que nos tomemos el tiempo de recorrer y ver el desarrollo. Las inversiones que hace el Estado para contener al sistema privado. Cuando se habla de la obra pública, que se menciona al Megaestadio y al Acueducto, les dimos información que se están haciendo cisternas de muchos litros para asegurar a los santarroseños. Nosotros estamos presentando un presupuesto posible”.

Por su parte, Espartaco Marín expuso: “El argumento de ellos para rechazar la Ley Impositiva y el Presupuesto es la alta presión tributaria. Nosotros fuimos la primera provincia en prorrogar los impuestos de diversa índole. Queremos que el Estado se haga cargo de ciertos servicios pero no le permitimos que recauda para que lo haga. Yo disiento con eso. Me gustaría que el Casino tenga más impuestos, entre otros, porque han aumentado su ganancia. Con las financieras sucede lo mismo”.

En relación a la creación del empleo privado, dijo que “es un argumento rebatido porque las estadísticas señalan que hay un mayor aumento del empleo privado que del público. Al final de cuentas lo que se está discutiendo acá es cuál es la posición del Estado frente a esto, y nosotros decimos que tiene que estar presente. Los impuestos tienen que ser progresivos, y deben recaer sobre los que más tienen”.

Desde la UCR, Marcos Cuelle opinó: “Con respecto a salud, es cierto que vengan personas de afuera a La Pampa, pero en otros lugares a veces no dan con la capacidad. Por otro lado, en el caso del Presupuesto es excesivo el personal temporario que tiene el Estado. Y lo que está faltando son las vacantes. En relación a la obra pública, el Presupuesto sólo está en Santa Rosa y Pico, y después casi no hay obra pública”.

Agustina García analizó el Presupuesto desde una perspectiva de género. “Vemos poco reflejado el género en el Presupuesto. Vemos un Presupuesto provincial sin perspectiva de género y sin fondos para destinarle al sector”, dijo. Además, opinó que este es un Presupuesto “inequitativo e injusto, y se ve reflejado en los municipios por ejemplo”.

A continuación, Silvia Larreta pidió la palabra y criticó a la oposición. “No puedo pensar en que están de acuerdo con lo que están haciendo. Escuchaba sobre la salud, y tenemos que estar orgullosos de la salud que tenemos. Ahí les digo que analicen un poquito. A veces dicen cosas solo para salir en una nota. Espero que el 2021 los encuentre a ustedes con un poquito más de sentido de pertenencia”, manifestó.

También, Julio González analizó el proyecto del Presupuesto inmerso en el contexto. “Existen muchas maneras de explicarlo, y se puede hacer desde los fríos números, o desde una perspectiva que partirá de la mirada que cada uno tenga. Pero se debe intentar entender el contexto. Este ha sido un año atípico, que ha causado efectos no deseados, tanto en la salud como en la economía. Ahora hay que ocuparse, y eso ha hecho este gobierno, dando una batalla en dos frentes: salud y economía. Es mantener el status sanitario a la vez de ir abriendo la economía”, dijo.

“En el frente económico se tomaron medidas en relación a paquetes que tienen que ver con la reactivación económica, como la creación de un fideicomiso. Hace pocos días también se anunció créditos blandos para el sector agropecuario, entro otras políticas”, siguió el presidente del bloque Frejupa.

Por otro lado, señaló que “la mayoría de las provincias se endeudaron, y La Pampa no se endeudó, si bien tuvo que recurrir a las reservas con la aprobación de esta Cámara. Es de destacar el acompañamiento de la ciudadanía pampeana en todas las medidas. En este recinto acompañamos varias medidas, priorizando siempre el interés común. Nosotros consideramos que el Presupuesto es una de las herramientas más importantes para el gobierno provincial, cuyas medidas durante este año han sido acertadas”.

En otro orden, se aprobó con el visto bueno del Frejupa y del Movimiento Productivo Pampeano y se rechazó por parte de la UCR y de Propuesta Federal, el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, por el que se eleva Ley Impositiva para el Año 2021.

Por último, se aprobó por mayoría del Frejupa, UCR y Movimiento Productivo Pampeano y se rechazó por parte de Propuesta Federal, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se modifica la Ley 1065 –Régimen de Coparticipación de Municipalidades y Comisiones de Fomento-.

“Esta es una ley que tenemos que seguir trabajando. Solicito que la oposición acompañe, y que sigamos el año que viene trabajando en este sentido”, manifestó el miembro informante, Oscar Zanoli.

Torroba dijo que “vamos a acompañar dejando constancia que es necesario, pero también le propusimos al oficialismo valorar el esfuerzo de las localidad, para que se premie a los municipios que hayan mejorado los índices. Tenemos el año entrante para que el esfuerzo pueda ser recompensado”.

Argumentado su voto negativo, Eduardo Pepa expresó: “Se debe dar un debate más amplio para la distribución de los recursos. El proyecto del Poder Ejecutivo solo apunta a la distribución entre los municipios, y también se debe hacer la distribución entre la provincia y los municipios. Por eso no vamos a acompañar este proyecto”, finalizó.

