Hermana de un detenido con covid afirma que en la Unidad N° 4 “los están dejando morir”

Cerca de 50 personas detenidas en la Colonia Penal tienen coronavirus y demandan atención médica. “Les dieron cinco paracetamol para 34”, contó la hermana de uno de los internos.

En diálogo con Plan B una de las familiares de un joven con coronavirus afirmó que “no reciben atención, están a la deriva, ni luz tienen. Los tienen como si fueran unos perritos abandonados. Me están dejando morir a mi hermano”, lamentó.

“El cometió un error y lo está pagando con creces, pero me lo están dejando morir”, indicó.









Por otra parte dijo que “no es verdad que los estén asistiendo. Mi hermano es un paciente de riesgo porque tiene y no lo está atendiendo ningún médico. Ahora lo llamé y volaba de fiebre”, aseveró.

Desde el lunes por la mañana un grupo de procesados sin condena, que no están enfermos de coronavirus, comenzaron una huelga de hambre para reclamar la prisión domiciliaria o la excarcelación por temor a contagiarse.

Abandono

La mujer que dialogó con Plan B aseveró que en el Servicio Penitenciario Federal de la Colonia Penal “no están haciendo nada. Están muertos de hambre, cuando los sacaron del pabellón en el que estaban, no les dieron tiempo a sacar sus cosas de cocina, se las arreglan como pueden”

“Me indigna la gente que escribe cualquier cosa, están esperando que todos se mueran. Nosotros sabemos que cometieron un error y lo están pagando porque la justicia se los está haciendo pagar”, señaló sobre los comentarios en diarios digitales y redes sociales que piden sanciones que la ley Argentina no prevé.

“Recién hablé con el y me dijo ‘estoy con una terrible fiebre no me puedo ni mover, me duele mucho el cuerpo y no viene ningún médico a atendernos””, dijo la mujer

Contó que el hermano le dijo que solo les toman la fiebre a una distancia de un metro y medio “porque ni se les acercan y para el SPF, a todos los aislados por coronavirus les da 36°, lo que obviamente, no es cierto”, finalizó.

