Los hisopados positivos treparon al 50 % en Pico

El director Asociado del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno, Roberto Bertone, señaló este martes que “el porcentaje de positividad de los hisopados va creciendo, pasó de un 20% a casi un 50%” y agregó que hoy, cuando se cumple el segundo de los tres días del dispositivo de búsqueda activa en la Plaza San Martín de Pic “la gente se acerca mucho más a realizar el testeo, y el equipo de salud va a atender hasta la última persona”, agregó.









“Parece un domingo con la familia saliendo a pasear pero es un día de semana y con la gente reunida por una cuestión que tiene que ver con la salud, mucha preocupación en este momento; realmente el despliegue del equipo de salud, que es un equipazo, tiene una gran capacidad de respuesta”, describió.

“Quienes integramos los equipos de salud también somos ciudadanos comunes, con familia y si nos enfermamos ¿quién atiende a la gente y quién nos atiende a nosotros? Esto realmente está todo dicho, las recomendaciones, la vacuna principal son todas las herramientas que hemos repetido, pero la verdad hay mucha preocupación y me parece muy buena la medida adoptada por el Gobierno provincial en el día de ayer para ir viendo si esto ameseta un poquito o no”, continuó Roberto Bertone.

El personal de Salud se hisopa permanentemente para poder cuidar la salud y estar a la vanguardia de estas acciones.

“Hoy nos hisopamos los tres directores del Hospital. Para nosotros es ratificar nuestros estado de salud para poder comandar esta situación que no es nada fácil, se hace fácil por los equipos de salud, los chicos no tienen hora, no tienen descanso, no solo en este lugar, en cada una de las secciones del hospital, de los centros de salud, Servicio de Emergencias Médicas, eso también da espalda y nos hace sentir seguros de cómo la comunidad va a estar cuidada, pero la comunidad va a tener que poner mucho más de lo que está poniendo porque así no hay sistema de salud que vaya a dar vuelta las estadísticas”, finalizó.

Comentarios

