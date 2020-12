El FreJuPa aprobó el presupuesto de di Nápoli

Compartir esta noticia:











El oficialismo aprobó en soledad el presupuesto de casi 4 mil millones de pesos en la sesión extraordinaria de este miércoles al mediodía. La oposición en su conjunto no acompañó.

El FreJuPa hizo valer sus siete concejales y concejalas y con mayoría propia avaló este miércoles al mediodía el presupuesto 2021 que proyectó la gestión de Luciano di Nápoli, de 3.984.485.032 pesos, durante la sesión extraordinaria que se llevó a cabo en el Concejo Deliberante de Santa Rosa. La oposición -Frepam, Comunidad Organizada y Propuesta Federal- no acompañó porque cuestionó los aumentos de tasas y el endeudamiento de la comuna. Además, plantearon fuertes críticas a la gestión.

Esta mañana se llevó adelante la Tercera Sesión Extraordinaria del Período 2020 donde se aprobaron por mayoría los proyectos correspondientes al Cuadro Tarifario y el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2021. Además, se aprobó la implementación de un nuevo sistema de estacionamiento medido para la ciudad de Santa Rosa. La sesión fue presidida por Paula Grotto, con la secretaría legislativa a cargo de Alfredo García.

Sobre el proyecto de tarifaria, el concejal Mariano Rodríguez Vega (FreJuPa) manifestó: “es importante considerar que fue elaborado analizando la estructura de costos vigentes hasta el 30 de noviembre de este año. Pero a fin de evitar el impacto que éste tendría sobre el bolsillo de los santaroseñas y santaroseñas, y considerando el actual contexto económico, se propone diferir la incidencia de los mismos. En ese sentido, si se calcula el incremento sostendremos que el aumento debería llegar al 32%. Sin embargo, a partir de una decisión del intendente municipal, para que la suma real no impacte directamente en los vecinos, el aumento quedaría en un 26 y 27%”.

En relación a la ordenanza del presupuesto, el concejal dio detalles sobre cómo se distribuirán los gastos y objetivos para cada secretaría del Departamento Ejecutivo, y aclaró: “quiero destacar la importancia de este proyecto de presupuesto, que es una herramienta para concretar las políticas públicas establecidas en la construcción y el desarrollo de nuestra ciudad y avanzar en la recuperación, tanto de la economía como de los indicadores sociales que se vieron fuertemente afectados, no solo por la pandemia sino también porque ya traíamos una situación económica compleja”.

Por su parte, Pablo Pera Ibarguren (FrePam), manifestó que su bloque no acompañaría ninguno de los proyectos, en tanto advirtió que la nueva tarifaria significa un aumento de las tasas. Sobre el presupuesto, advirtió que “es necesario hacer más eficiente el gasto y evitar caer en el uso de adelantos de coparticipación para los gastos corrientes”, aunque aclaró que este es un problema que viene de gestiones anteriores.

La concejala Nancy Fabiana Castañiera (Comunidad Organizada) se opuso a la normativa, y dijo que “apoyar este nuevo aumento a las tasas municipales persigue un fin netamente recaudatorio. Pedir este aumento de las tarifas es no tener en cuenta la crisis que está viviendo nuestra ciudadanía”.

Por su parte, Marcelo Guerrero (Propuesta Federal) se refirió al presupuesto para el 2021 y advirtió que significa “un 6% menos del 29% establecido por el gobierno nacional como inflación estimada para el ejercicio 2021. En este punto nos preguntamos si significa un ajuste para nuestros empleados públicos de Santa Rosa con la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios, o bien se recurrirá a reestructuraciones presupuestarias”. Además, advirtió que en el presupuesto no se incluyen las compras de las nuevas unidades de colectivos para el Ente Municipal de Transporte Urbano.

En tanto, Juan Lima (FreJuPa) expresó: “nosotros vemos un presupuesto equilibrado, orientado a garantizar y solventar la emergencia sanitaria, de transporte, y emergencia social. Tenemos la posibilidad de darle una herramienta al Departamento Ejecutivo para seguir con ese rumbo de mejorar la ciudad. Aun así, atravesados por una pandemia, con un presupuesto muy acotado, tengo la seguridad de que esta gestión le va a imprimir el rumbo y el sello que le quiere dar y vamos á seguir mejorando la calidad de vida a los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Santa Rosa. En el mismo sentido, Analía Torres (FreJuPa) también manifestó su apoyo, y dijo “la gestión ha demostrado que sabe recaudar y que sabe usar el presupuesto. En un año dificilísimo para gestionar se han logrado muchas cosas”.

Por otro lado, se aprobó por unanimidad la prórroga del precio del boleto único correspondiente al Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros, desde el 1° de enero hasta el 31 de marzo del 2021. Sobre la iniciativa, Mariano Rodriguez Vega (FreJuPa) expresó que “es un proyecto que deriva del Departamento Ejecutivo para sostener el salario y el bolsillo de los santarroseños y santaroseñas en el marco de la complicación económica, consecuencia de la pandemia”.

Al respecto, la concejala Claudia Giorgis (FrePam) manifestó el apoyo de su bloque a la iniciativa y aclaró, “lo que decíamos que eran las virtudes de tener un servicio estatizado, que era que sea más flexible al beneficio de la ciudadanía y no a un beneficio particular, lo seguimos sosteniendo, y en ese marco es que acompañamos esta política tarifaria que estamos tratando en este momento.”

Además, se aprobó por mayoría el proyecto de implementación de un nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) para vehículos automotores de la ciudad mediante una aplicación web.

Rodríguez Vega fundamentó este despacho, y aseguró que el nuevo sistema “busca brindarle al vecino y la vecina una manera más práctica, rápida, ágil y sencilla” de acceder al estacionamiento vehicular. Además, explicó algunas cuestiones respecto de su funcionamiento, y manifestó que la aplicación proporcionada por la Universidad Nacional de La Plata es utilizada en diversas ciudades del país. “La aplicación sólo requiere de un teléfono móvil que funcionará como reemplazo de tarjeta papel. Se busca una forma más limpia, ecológica, que no necesita obras, ni demarcaciones físicas en las calles, ni inversión de infraestructura”, agregó.

El proyecto no fue acompañado por la concejala Fabiana Castañiera, quien advirtió: “me genera dudas y preocupación en caso de que hubiera errores de carga de patentes por parte de inspectores o en los comercios. No intervendrá más el juzgado de faltas y el ciudadano no podrá hacer el descargo al momento que le llegue la multa”.

Pera Ibarguren compartió las palabras de Castañiera, expresando que el nuevo sistema “propone un cambio de paradigma. El no pago del estacionamiento no es más una falta de tránsito, sino un incumplimiento fiscal”. Además, manifestó que la nueva ordenanza “favorece el uso del automóvil atentando contra otros medios de movilidad urbana como bicicletas, colectivos, taxis y remises”.

Guerrero también rechazó el nuevo sistema de estacionamiento medido haciendo referencia a la imposibilidad del descargo, y advirtiendo que en la ordenanza “no se expresa sobre el proceso de transición” hacia el nuevo sistema. En el mismo sentido, Gustavo Estavilla (FrePam) se expresó en contra del proyecto y argumentó que deberían hacerse convenios con desarrolladores locales de la Universidad de La Pampa.

Finalmente, fue aprobado por unanimidad el proyecto que autoriza al Departamento Ejecutivo a disponer de los aportes no reintegrables provenientes de la Ley Nº 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, para la compra de una rastra.

Pablo Pera Ibarguren (FrePam) advirtió no estar de acuerdo con cuestiones de forma sobre esta ordenanza, aunque manifestó su apoyo a autorizar la disposición de estos fondos para la compra de la maquinaria.

