Fabiana Castañeira: “El aumento de tarifas es abusivo para los vecinos”

En el día de hoy se realizó una sesión extraordinaria en la que se trataron el aumento de tarifas, Presupuesto, el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), la compra de una rastra y la prórroga del boleto de colectivo hasta el día 31 de marzo de 2021.

En cuanto a las tarifas, la concejala de Comunidad Organizada, Fabiana Castañiera resaltó que “apoyar este nuevo aumento en las tasas municipales, a mi entender, persigue un fin netamente recaudatorio, ya que, entre el incremento de tarifas aprobado en el mes de junio y este que se pretende aprobar, supera el 100% de aumento, muy por encima de la inflación sufrida este año”.

En ese contexto, la edil de Comunidad Organizada indicó: “Pedir este aumento de la tarifas a partir de la promulgación de dicha ordenanza, es ni más ni menos no tener en cuenta la profunda crisis que está viviendo nuestra ciudadanía, profundizada en los últimos meses por la situación de pandemia que se vive, donde muchos han perdido su fuente de ingreso o lo han visto considerablemente reducido”.

“Creo que como representantes del pueblo, debemos tener en cuenta la situación económica que se está atravesando y no podemos seguir incrementando los impuestos a nuestros vecinos”, reiteró. En ese sentido, tampoco acompañó el Presupuesto 2021.

En cuanto al SEM (Sistema de Estacionamiento Medido), expresó: “esta aplicación genera dudas y preocupación, ya que uno de los planteos realizados en la comisión, era ¿qué pasaba en caso de que existiera un error humano en la carga del número de patente, tanto por parte de los inspectores o de los comercios donde se compre el tiempo de estacionamiento?, al ciudadano no le quedará más remedio que pagarla ya que no intervendrá más el juzgado de falta, y a quien le llegue una multa no podrá hacer ningún tipo de descargo”.

“Entiendo, que los proyectos que se han presentado para esta sesión extraordinaria, fueron presentados para que, sin importar la opinión de la oposición, salieran de todas formas por despacho de mayoría, ya que hay tantos proyectos que se han presentado durante el año, que requerían mucho menos estudio, y siguen en comisión, y estos proyectos que requerían un análisis mucho más profundo salieron por despacho de mayoría con un escueto tratamiento”, se lamentó.

Para finalizar, hizo público que en el día de ayer le informaron que “se olvidara que sea aprobado un proyecto que presente por pertenecer al espacio de Comunidad Organizada”, y a que a pesar de ello seguirá trabajando y presentando proyectos que sean beneficiosos para los/as vecinos/as de la ciudad de Santa Rosa.

