Julio González: “la respuesta es ocuparse y el gobierno dio batalla en la salud y la economía”

El diputado provincial del FreJuPa, Julio González, argumentó su apoyo al proyecto de Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y destacó que el gobierno provincial se ocupó de enfrentar la pandemia de coronavirus.

“Nuestro gobierno, tratando de llevar adelante una gestión que se encargó de dar batalla en dos frentes distintos pero inseparables, salud y economía, esto es mantener el status sanitario a la vez que ir abriendo la economía con la habilitación progresiva de distintas actividades productivas, industriales, comerciales, de la construcción, recreativas, etc; como ha sucedido a lo largo de los primeros meses en que toco atravesar la pandemia”, señaló en su discurso.

“De esto pueden dar fe los representantes de los distintos bloques legislativos que participaron del comité de crisis, espacio donde fueron atendidas en la medida de las posibilidades, los planteos que cada espacio político llevaba para su análisis”, agregó.

“En el frente sanitario, se realizaron múltiples inversiones, buscando ante este nuevo escenario reforzar nuestro sistema de salud para hacer frente a la pandemia (nuevas camas de terapia intensiva, nuevos centros específicos para atender los pacientes, adquisición de insumos, etc). Este presupuesto, prevé además un incremento en recursos humano – 82 nuevos cargos en área de salud- 65 en enfermería y 17 nuevos cargos profesionales”, señaló el legislador.

“En el frente económico, se dispusieron medidas tendientes a acompañar a aquellos sectores más perjudicados por la pandemia, con líneas de créditos a tasa 0, y tasas subsidiadas; con diferimientos impositivos, con acompañamiento económico a todos los municipios de la provincia para que puedan afrontar las dificultades de la pandemia, tomando medidas como las que recientemente aprobó esta Cámara, en relación al paquete de medidas de reactivación económica girado por el Poder Ejecutivo; que van desde beneficios impositivos, acompañamiento a quienes tomen trabajadores y la creación de un fideicomiso de garantías para ayudar en las garantías necesarias para la obtención de crédito por parte de aquellas empresas o emprendedores que puedan necesitarlo”, dijo.

El modelo proactivo implementado en la gestión provincial inmediata anterior deberá seguir siendo el norte para seguir desarrollando la provincia”, manifestó respecto a las nuevas iniciativas presentadas por Sergio Zilioto.

“Se continuará en la tarea de dar valor agregado a nuestros productos, x dar solo un ejemplo hace 7 años de la leche que se producía en la provincia se industrializaba el 30%, en la actualidad es casi del 80%”, ejemplificó.

“Podríamos a modo de ejemplo también decir que desde el año 2003 al 2020, una política de Estado en la parte ganadera ha permitido duplicar la faena en nuestra provincia. En 2003 no se superaba los 250.000 animales y en la actualidad se está superando los 460.000. En función de la capacidad frigorífica exportadora, la cuota HILTON pasó de 700 toneladas en el año 2005 a más de 3.000 en la actualidad”, agregó.

“Sabemos, en virtud del informe brindado por el ministro de Hacienda, que el presupuesto 2020, en virtud del impacto que ha provocado la pandemia en la economía, arrojo déficit. Para continuar contextualizando, ante esta realidad la mayoría de las provincias se endeudaron”, dijo.

“La Pampa no lo hizo, la Pampa no se endeudó, si bien es cierto utilizó reservas, esto fue oportunamente autorizado por este cuerpo legislativo. Reservas que fueron criticadas en varias oportunidades en este recinto, pero que sin dudas deja a las claras la previsión ante un escenario incierto de una economía frágil y sumamente deteriorada en la que se encontraba el país, decisión que tomo quien fuera gobernador hasta 2019, el ing. Carlos Verna, y que sirvieron de sustento para hacer frente no solo a la situación que ya se preveía, sino que además tuvieron aun más importancia ante el inesperado escenario de la pandemia, donde muchas medidas que se tomaron tuvieron respaldo en las mismas.

Además siempre se priorizaron los servicios, se pago siempre en tiempo y forma a los empleados públicos (con inversiones en seguridad, educación, salud, ya que se continuó con la construcción del hospital de alta complejidad, con la construcción de viviendas en distintas localidades a través de un programa propio, un programa provincia MI casa (ello ante la ausencia de inversiones en dicha materia por parte del gobierno nacional de aquel entonces) , lo cual contrasta con la actualidad en donde ya se comenzó el proceso licitatorio para la construcción de viviendas y se continúa con firma de convenios a los mismos fines con los y las intendentes de localidades de menos de 10.000 habitantes”, afirmó.

“Hoy, más allá de la postura de cada bloque tome respecto a este presupuesto, entendemos que esta es una de las importantes herramientas con la que podemos dotar al poder ejecutivo para avanzar en el desarrollo de las políticas trazadas para el próximo año, las cuales suponen darle continuidad a muchas de las medidas que ya aprobó esta cámara en el presente año”, señaló González.

“Es por ello, que con las observaciones que puedan realizarse, el presupuesto es una herramienta que podría obtener el acompañado en general; votándose en todo caso y de manera negativa aquellos aspectos en los que las diferencias de puntos de vista puedan ser más difíciles de sortear”, precisó.

“De todas maneras, entendemos que durante la exposición que brindó ayer el Ministro de Hacienda, en referencia al art. 24 de este proyecto, ha sido claro en cuanto a sus alcances, fines, contexto, etc. Está en Uds. la decisión de acompañar o no este artículo específico”, dijo González, para explicar: “la ley nacional 27.574 ( LEY DE DEFENSA DE LOS ACTIVOS DEL FONDO DE GARANTIA DE SUSTENTABILIDAD), EN SU ART. 8° da al P.E.N, la posibilidad refinanciar en este momento tan difícil (pandemia) y x un plazo de 8 meses a 21 jurisdicciones provinciales, la deuda que tienen con el fondo de garantía de sustentabilidad”.

“El mismo art. Dice: “los acuerdos de refinanciación deberán inlcuir una opción de conversión del capital adeudado a un bono con vencimiento a mediano plazo, sujeto a términos y condiciones a ser definidos por el P.E.N

Que significa esto para las finanzas pciales? Transformar una deuda de 884 millones más los intereses, o sea casi 950 millones en una deuda a mediano plazo esto es mas de 8 años según lo expresado en la comisión de hacienda y presupuesto por el ministro”, agregó.

“De no acompañarse este articulo, llegado el plazo establecido en el acuerdo, La Pampa deberá desembolsar esa suma que le quita la liquidez necesaria para cumplir con los objetivos de las políticas públicas. ¿De donde saldrá? De las colocaciones financieras que tiene la provincia en su banco provincial#

“Por ello como expresó el ministro de hacienda, el dinero para pagar está, y obviamente que está bien que se abonen las deudas, pero en momentos como el actual, también estaría bien que ante la posibilidad de refinanciar en términos convenientes, se le permita al poder ejecutivo que lo haga. En definitiva, el no acompañamiento quitaría flexibilidad financiera y eso en momentos como el actual, resulta cuanto menos muy difícil de entender”, dijo el diputado del FreJuPa.

“Quitan margen de acción en las finanzas provinciales y Municipales, nos quitan fondos para financiar a través del Banco de La Pampa y las distintas líneas de créditos, quitan financiación a los jubilados provinciales que cobran siempre en tiempo y forma sus haberes jubilatorios”, criticó.

“En democracia se hace política de formas distintas, pero no con temas estructurales como este. Otro aspecto a considerar es que ésta autorización que se solicitó representa una posibilidad de negociación ante el Poder Ejecutivo nacional en las diferentes causas donde la provincia se presenta como acreedora de la misma”, manifestó González.

