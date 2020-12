General Pico: hisoparon a más de 150 personas en la Plaza

Compartir esta noticia:











En la tercera jornada consecutiva en plaza San Martín de la ciudad de General Pico, los equipos de Búsqueda Activa realizaron una enorme cantidad de hisopados a personas con síntomas que se acercaron hasta dicho lugar.

La jefa del Servicio Social del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno, Lorena Guerra, comentó que se esperaba mucha gente pero no la gran cantidad que se vio esta mañana, “ayer llegamos casi a las 150 personas que vinieron a la plaza y hoy creo que está superando ese número, lo que le decimos a la gente es que vengan a hisoparse los que tienen síntomas porque los que no los tienen lo más probable es que dé negativo, solo se hisopa a la gente sintomática”.

Continuó manifestando a la Agencia Provincial de Noticias, que «la situación es preocupante, no deberíamos tener tanta cantidad de gente porque se supone que hemos hecho las cosas bien desde lo personal. Es una realidad también que es un virus muy contagioso y que lo está pasando todo el mundo”, continuó Guerra.

Un gran porcentaje de los hisopados corresponde a personas jóvenes, y en menor medida adultos mayores.“Hoy estamos viendo que mucha gente viene y consulta por contactos estrechos, contactos de contactos, se les saca la duda y si tiene síntomas se hisopa, en realidad esto es para hisopar a personas sintomáticas”, reiteró.

Consultada por algunas quejas en la espera para la realización del hisopado, la jefa del Servicio Social explicó que hay mucha cantidad de personas, “venimos trabajando hace tres días desde las 7 de la mañana hasta las 11 o 12 de la noche, no damos a vasto. Estamos para esto pero pedimos que se acerque la gente con síntomas. Si alguna persona tiene alguna cuestión respiratoria le ofrecemos los consultorios externos del Hospital, lo va a examinar un médico y de acurdo al diagnóstico lo va a mandar a hisopar o no, esta es otra parte de Salud que se ofrece a la población para sacarse las dudas. Quienes hacen cambio de jurisdicción traten de venir 48 horas antes, no aquí (Búsqueda Activa) sino al Hospital porque allí se hisopa desde las 8:30 de la mañana, por PCR”, finalizó Guerra, quien destacó la labor de todo el equipo de Salud a la hora de enfrentar la pandemia.

