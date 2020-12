La nueva cepa de coronavirus ya fue detectada en ocho países europeos

Lo informó el jefe de la oficina para Europa de la OMS, Hans Kluge, que pidió «reforzar las medidas de protección existentes”. Australia, Islandia, Italia, Países Bajos y Dinamarca, entre los países afectados por la nueva mutación del virus.

La nueva cepa de coronavirus, cuyo hallazgo fue confirmado hace menos de una semana por el Reino Unido, ya fue detectada en al menos ocho países europeos, afirmó el jefe de la oficina para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Ocho países de la región europea identificaron la nueva variante de Covid-19 VOC-202012/01; es vital reforzar las medidas de protección existentes”, escribió Kluge en su cuenta en Twitter.

El funcionario remarcó que es necesario respetar el distanciamiento, usar barbijo y permanecer en las llamadas “burbujas de apoyo”, que permiten formar un círculo social fijo mientras se mantengan vigentes las medidas restrictivas, a fin de evitar la exclusión social.

Kluge agregó que la nueva cepa, a diferencia de las anteriores, probablemente se propague entre grupos de edad más joven, y subrayó que es necesario continuar reforzando las medidas de restricción mientras se estudia esa mutación, según la agencia de noticias Sputnik.

8 countries in the @WHO_Europe region have now identified the new #COVID19 variant VOC-202012/01. It is vital to strengthen existing protective measures: distancing/masks/staying in core support bubbles. @WHO is continuing to monitor & will provide updates👉 #solidarity is key

— Hans Kluge (@hans_kluge) December 25, 2020