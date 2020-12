Médica de Pico alerta por la circulación comunitaria y el alto porcentaje de positividad

Compartir esta noticia:











Durante otra búsqueda activa del coronavirus, la jefa del servicio social del Hospital Centeno atribuyó los casos positivos a los encuentros sociales y alertó que existe circulación comunitaria.

Esta mañana se desarrolló una nueva jornada de Búsqueda Activa en General Pico en la sede del Hospital Gobernador Centeno, donde se instalaron puestos exteriores y se convocó a personas que tenían su planilla epidemiológica.









La jefa del Servicio Social del Hospital, Lorena Guerra, contó que la actividad comenzó a las 8 de la mañana, “como un refuerzo de la actividad anterior, vamos a hisopar de 10 a 12 horas, a personas que vengan por Guardia, mandados por un médico o que se acerquen de manera espontánea”.

La próxima semana se continuará con estas búsquedas, “por ahora lunes y martes vamos a trabajar sobre calle 21 y el miércoles en algún servicio crítico del Hospital”.

Guerra sostuvo “sabemos que el virus está circulando en la sociedad y con todas las fiestas que hubo, los encuentros, las despedidas, esto estaba previsto que iba a suceder, lamentablemente la mayoría da positivo por estas reuniones sociales”.

“La verdad es que uno trata de aportar un granito de arena pero si la sociedad no colabora con este tema se nos hace muy difícil. Estamos para ayudar y hacer todo al respecto desde la parte de Salud y pedirles más de lo mismo que decimos desde que comenzamos con esto: lavado de manos, uso de barbijo, distanciamiento, no compartir utensilios, todas las recomendaciones que venimos haciendo desde el día cero, seguir reforzándolas y tratar de que cuando uno se junte estar al aire libre y tomar todas las precauciones”, afirmó.

La jefa del Servicio Social explicó que el equipo no es solo lo que se ve en las búsquedas activas, “estas muestras se van a Bacteriología, ellos tienen que procesar todas las muestras que llevamos, más las que se toman en el Hospital, las que vienen del interior, las chicas trabajan las 24 horas”.

“La idea es hacer una determinada cantidad de muestras para la semana que viene y cortar porque la gente de Bacteriología no da más, están cortando 11 o 12 de la noche y no es justo. Nosotros hacemos nuestra parte y las chicas continúan, si bien va a ser a demanda, pedimos que la gente que se acerque sea quienes tienen síntomas, vamos a evaluar cuando vengan a consultar y de acuerdo al criterio se va a hisopar o no, porque hay mucha gente que no tiene síntomas y deja afuera a gente que sí los tiene porque no se llega con el número de hisopados”, añadió.

“Igual se los manda al consultorio de respiratorio del hospital, donde hay dos médicos que los evalúan y mandan a hisopar en caso de ser necesario. Repito, quien no tiene síntomas que no vaya porque además se pone en riesgo ya que está rodeado de gente que sí puede tener el virus”, finalizó.

