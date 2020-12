Ziliotto y la suspensión de las PASO: “Si sale, tiene que ser con un gran consenso”

Compartir esta noticia:











El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se refirió al pedido de gobernadores y gobernadoras sobre la suspensión de las PASO en el 2021 y dijo que hay que hacer un análisis maduro y evaluar si corresponde o no.

Ziliotto sostuvo en declaraciones radiales que el tema quedó relegado por la vorágine diaria. “Desde el punto de vista de los gobernadores, estamos en la trinchera. Si bien en La Pampa tenemos una fortaleza financiera importante, necesitamos que los recursos se orienten a tratar de morigerar los efectos de la pandemia”, dijo.

“Más allá de las vacunas, los efectos de la pandemia van a seguir y quizás nos va a tener ocupados durante todo el 2021. Es una cuestión de administrar recursos. Tampoco estamos cercenando la participación de la ciudadanía y de los dirigentes, que van a poder votar en octubre como corresponde”, agregó.

“En el caso de La Pampa, todos los partidos tienen en su Carta Orgánica, internas abiertas. En el caso del PJ, participan independientes y afiliados. No es cercenar, es una cuestión estratégica del momento que estamos viviendo. Es una posición muy personal y respeto absolutamente a todos”, dijo.

“Tengo en claro que si sale, tienen que ser con un gran consenso, no solo de gobernadores peronistas con el resto de los gobernadores de otros partidos políticos, sino también con toda la dirigencia de la República Argentina. Tenemos que hacer un análisis maduro, cuando llegue el momento de analizarlo, si corresponde o no corresponde, si conviene o no conviene”, sostuvo a Radio 10.

