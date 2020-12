Aborto: “Celestes” respaldaron el voto negativo de Marino

Compartir esta noticia:











A horas de la histórica votación en el Senado, los grupos que están en contra del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, destacaron el voto negativo anunciado por el senador pampeano Juan Carlos Marino, y reclamaron al resto de los senadores y al gobernador, Sergio Ziliotto, que escuchen su reclamo.









Lo hicieron por medio de una solicitada con el sello de partidos políticos, firmas de legisladores y el sector religioso, encabezado por la Iglesia Católica, la Evangélica, y las organizaciones vinculadas a ellas.

«Queremos manifestar nuestro profundo agradecimiento al senador Juan Carlos Marino, por actuar en defensa de la vida, el primer derecho humano, votando en contra de la ley de aborto», señala el documento.

«Le agradecemos como senador que representa al pueblo pampeano, que defiende la vida desde la concepción, que promueva soluciones reales, más humanas, para todos los ciudadanos argentinos», dice el escrito.

«Sabemos que el aborto no resuelve los grandes problemas de la mujer y de la familia. Que el pueblo pampeano es en su gran mayoría provida como lo ha manifestado en las calles en 2018, y en estos últimos días», plantean quienes se oponen al proyecto.

«Agradecemos también al senador la valentía y determinación demostrada ante la agresión de los que no respetan a las personas que piensan distinto».

Para finalizar, indicaron que «como ciudadanos integrantes de una sociedad que se basa en el respeto a los derechos humanos y en la no discriminación de niños deseados y no deseados, hacemos extensivo nuestra solicitada al Gobernador Sergio Raúl Ziliotto, Senadora Norma Durango y Senador Daniel Lovera, y les pedimos expresamente que se hagan eco de este reclamo genuino del pueblo de La Pampa».

El documento lleva entre sus firmas la del diputado nacional, Martín Maquieyra, quien votó en contra en Diputados, el ex diputado nacional, Juan Carlos Passo, el ex ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, la diputada provincial de Comunidad Organizada, Sandra Fonseca, el diputado provincial de Propuesta Federal, Eduardo Pepa, el ex diputado provincial de Pueblo Nuevo y pastor de la Iglesia Evangélica, Daniel Robledo, la concejala santarroseña de Comunidad Organizada, Nancy Castañiera, entre otros dirigentes provinciales.

Además de la firma de sus dirigentes, los partidos Comunidad Organizada, Pueblo Nuevo, prestaron el sello. Al igual que UNO, el partido de la Iglesia Evangélica que ya tuvo sus primeras conversaciones con Juntos por el Cambio.

Sobresalen también entre los firmantes, el obispo de la Iglesia Católica de Santa Rosa, y las Iglesias Evangélicas de la capital pampeana y sus distintas organizaciones.

