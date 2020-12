Durango: “Debemos legislar para evitar que sigan muriendo mujeres”

Compartir esta noticia:











La senadora del Frente de Todos y titular de la comisión Banca de la Mujer fue la primera en exponer a favor del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.









La senadora Durango, quien no estuvo en el recinto pero si viajó a la Ciudad de Buenos Aires para votar desde su despacho, dio inicio a las exposiciones en el recinto y como miembro informante repasó los puntos más sobresalientes del proyecto en tratamiento.

“Hoy es un día de esperanza, vamos a debatir un proyecto que evitará más muertes injustas, otro que es el Plan de los 1.000 días y hoy comenzó a vacunarse en todo el país para empezar a combatir esta dolorosa y terrible pandemia. Las tres son para cuidar la vida y la salud de las y los argentinos. Esto es lo que llamamos justicia social”, dijo en la apertura de su intervención.

Durante la sesión se votará además el proyecto de «Los mil días», una iniciativa de acompañamiento a la maternidad durante los primeros años de vida de las y los recién nacidos.

“Asistimos nuevamente a un debate histórico. Una vez más tenemos la posibilidad de legislar por y para las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Hoy estoy acá, ocupando esta banca que representa a las mujeres que desde hace décadas forman parte de esta lucha. Esta banca que les pertenece a nuestras hijas y nietas. Que es a favor de la libertad y del derecho a decidir. Vengo a ocupar esta banca en nombre de las mujeres muertas por el aborto clandestino”, expresó.

La senadora pampeana dejó en claro que “el aborto es una realidad” así como lo son “las mujeres muertas en la clandestinidad”.

En ese marco, planteó que “el Estado, durante muchos años, miró para otro lado” y hoy, cuando existe la oportunidad de votar a favor de una ley por el aborto legal “muchos siguen mirando para otro lado”.

Durango pidió que no se tergiverse el debate y aclaró que “la alternativa es aborto legal o aborto clandestino”.

“Si el aborto sigue siendo clandestino, van a seguir muriendo mujeres. Estamos debatiendo la posibilidad de generar herramientas institucionales para que las mujeres puedan decidir una maternidad voluntaria y deseada”, manifestó.

“Debatimos si este derecho es o no garantizado por el Estado. Que la mujer tenga la posibilidad de hacerlo con un Estado presente que la acompañe, que no la obligue a poner su vida en peligro y transitar sola una situación traumática”, sostuvo.

“No estoy a favor del aborto. Quién de nosotros lo está. Pero eso no implica que desaparezca. La maternidad no puede ser forzada bajo amenaza, castigada y criminalizada. Una maternidad no deseada no es una buena maternidad”, expuso.

Como miembro informante y presidente de la Banca de la Mujer, Durango repasó los puntos más importantes del proyecto en tratamiento.

Y para finalizar puntualizó: “Esta ley no recomienda a abortar, ni nadie está obligado a hacerlo. Lo que habilita es un derecho, una práctica segura. ¿Vamos a permitir que el aborto clandestino siga sucediendo? ¿Dejar las cosas como están? A mí no me votaron para eso. ¿Vamos a seguir siendo cómplices? ¿Es esta nuestra función? No. Reflexionemos. Debemos legislar sobre lo que es una realidad y la realidad está gritando afuera con un pañuelo verde y una consigna: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Necesitamos que sea ley, tiene que ser ley, hoy”.

