La interrupción voluntaria del embarazo, será ley: el Gobierno tiene los votos

Compartir esta noticia:











El Poder Ejecutivo hará dos correcciones en la reglamentación de la Ley de interrupción legal del embarazo y eliminará la palabra “integral”. Con esa iniciativa se asegura el voto de Edgardo Kueider y Alberto Weretilneck. Además, confirmaron sus votos positivos Stella Maris Olalla y Lucila Crexell, que aparecían como indecisos. La marea verde tiene mayoría y no será necesario el voto de Cristina Fernández, en caso de ampeate. La ley terminará con los abortos clandestinos en el país.

Cuando faltan más de cinco horas de debate, se conoció que el oficialismo consiguió los votos necesarios para que las personas gestantes decidan sobe sus propios cuerpos: pasadas las 23 contabilizaban 38 votos a favor, con dos ausencias, sobre un total de 72 senadores y senadoras.

A diferencia de 2018, esta vez los abortos serán legales, seguros y gratuitos.

Las pampeana Norma Durango y su par, Daniel Lovera, votan a favor, mientras que el radical Juan Carlos Marino, en contra. Cambiemos,entre las dos cámaras, no tuvo fisuras y trató el proyecto con la lógica de la oposición que vota todo en contra.

El senador Levay, que cambió su voto respecto de 2018, afirmó que “me he dado cuenta de que la ley no obliga a abortar” y que “me di cuenta de que no se trata de mí”.

“Hay mujeres que deciden interrumpir el embarazo y ahí debe participar el Estado”, afirmó uno de los senadores que comprendió que la ley no fomenta el aborto, protege de la muerte a quienes se lo practican de manera clandestina.











Cambios

Al comenzar la sesión especial en la que se debate la Ley de interrupción legal del embarazo, la senadora Norma Durango adelantó que el proyecto tendrá una corrección en el proceso de reglamentación por el Poder Ejecutivo.

A partir de esta negociación a último momento, la iniciativa recibiría los votos de Edgardo Kueider y Alberto Weretilneck y estaría más cerca de ser aprobada.

La miembro informante y presidenta de la Banca de la Mujer afirmó que se acordó con el gobierno nacional el veto parcial a dos incisos de la norma para eliminar la palabra “integral” de los textos de la ley. Se trata de los artículos 4 y 16 del proyecto en discusión.

El artículo cuarto establece que “las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional” y que “fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones: si el embarazo fuera resultado de una violación” o si “estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”.

El artículo 16, en tanto, modifica el artículo 86 del Código Penal sobre que “no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce (14) inclusive del proceso gestacional”.

Fuera del plazo establecido, no será punible el aborto si el embarazo fuera producto de una violación o si “estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante”.

“Dada las inquietudes que generó ese cambio en la Ley original, hemos promovido en consulta con el con el Poder Ejecutivo para que, al momento de la promulgación, se observe parcialmente para dar claridad al objetivo de la propuesta que es mantener las causales de la interrupción legal del embarazo vigentes desde 1921”, describió Durango.

La decisión dada a conocer por la legisladora allanaría el camino para que dos de los senadores que estaban en duda al momento de apoyar la iniciativa, como el entrerriano Edgardo Kueider y el rionegrino Alberto Weretilneck, revean su postura.

Proyecto Aborto by planbnoticias on Scribd

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios