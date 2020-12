“No acompañamos los proyectos que no garantizan transparencia de las políticas públicas”

Compartir esta noticia:











La legisladora provincial, Sandra Fonseca, representante del Partido Comunidad Organizada, rindió cuentas a través de un informe de su primer año de gestión. Además, criticó a la Municipalidad de Santa Rosa por la realización del Festival de Calles “no se evaluó las consecuencias epidemiológicas”.

La diputada indicó que “en evidencia con este difícil año 2020 hemos expresado en nuestra Cámara de Diputados, como así también a través de diferentes medios, como Comunidad Organizada llevó adelante su labor parlamentaria en defensa de los Derechos Humanos, de niñas, niños, y adolescentes; de las mujeres, de las personas con discapacidad y de los/as trabajadores/as en defensa de la democracia, la vida cívica y ciudadana y los deberes y obligaciones de los/as responsables de la gestión del Estado en el momento histórico transcendente”.

Continuó afirmando que “Realizamos un intenso abordaje territorial en relación a la Pandemia que atravesamos, desde un inicio ante el Comité de Crisis acercamos distintas situaciones a resolver e informes con propuestas concretas, como por ejemplo que ante dicha situación extraordinaria se debía cumplir con la Constitución de La Pampa poniendo en marcha el Consejo Económico y Social, donde allí debía darse la interacción del Gobierno y los representantes de las instituciones referidas al trabajo y la producción de todas las actividades económicas, para abordar los efectos que después se comprobaron en pérdida de puestos de trabajo, cierres de comercios y otras fuentes de producción. Lamentablemente no hemos sido escuchados, solo nos convocaban momentos antes de las conferencias de prensa presididas por el Gobernador, a fin de anoticiarnos las decisiones ya tomadas, y no para trabajar en conjunto, debido a ello, decidimos no concurrir más”.

La Diputada resaltó que junto a su equipo, han continuado, asistiendo y orientando ininterrumpidamente a personas con derechos vulnerados ante situaciones de violencia, abuso sexual, adicciones, discapacidad, como también en el acompañamiento de distintas organizaciones sociales.

A nivel legislativo, Fonseca presentó: “numerosos proyectos de ley y Resolución mencionando algunos sancionados en este periodo, como la actualización de la ley de electrodependientes, la prohibición de pirotecnia sonora en la provincia, la exhibición de golosinas y/o productos de alto contenido calórico en las cajas de supermercados, también junto al resto de las legisladoras lograron la sanción de la actual Ley de paridad de género”.

La legisladora destacó que presentó distintos pedidos de informes al Poder Ejecutivo Provincial, entre ellos, la solicitud de información sobre la remisión de fondos públicos en concepto de pauta publicitaria de un medio de comunicación.

En protección de la salud y la infancia, Fonseca presentó: “un proyecto de Ley solicitando la actualización la ley provincial de tabaquismo, asimismo presentó nuevamente un proyecto de ley para la creación de la figura de abogado/a del niño/a y adolescente y otro para la creación del Programa Provincial para la Prevención, Protección y Asistencia de las Víctimas de Trata, como así también del Instituto Superior de Políticas Públicas y la solicitud del edificio del Instituto Superior de Formación Docente, entre otros”.

“En reflexión al corriente año es importante destacar que ha sido un año atípico de mucho esfuerzo para los/as pampeanos/as, no solo a nivel económico sino también emocional, el contexto de encierro, la disposición de todos y todas para pensar en el otro y junto al otro y recrear prácticas y hábitos cotidianos y rutinarios. En muchos casos la falta de atención y acompañamiento por parte del Estado, ha cobrado mayor notoriedad, donde actualmente la cantidad de casos existentes en la provincia y la incertidumbre del próximo año requieren de evaluar y gestionar con la ‘efectividad’ anunciada, creemos necesario que los anuncios políticos deben ser llevados a cabo a través de los distintos ministerios, en conjunto con municipios y comisiones de fomento, para realizar con eficiencia estrategias locales, las cuales son sólo posibles a través de la multidisciplinariedad e intersectorialidad”.

Fonseca criticó la realización del Festival de Calles: “Un ejemplo de la falta de articulación provincia y municipio, fue la desafortunada decisión del municipio de Santa Rosa, el que no evaluó las consecuencias epidemiológicas de la realización del Festival de Calles, que tuvo un fuerte impacto en los contagios”.

También criticó la designación de Matzkin en Pampetrol, donde señaló que debió ser un representante de su sector político “se vulneró no solamente a un partido político como lo es Comunidad Organizada, sino de la voluntad popular y al respeto en democracia de las minorías parlamentarias”.

Finalmente, Fonseca expresó: “acompañamos distintos proyectos, ya sean presentados por el Poder Ejecutivo, del bloque oficialista, como de la oposición que consideramos necesarios, pertinentes, y con claros objetivos para el beneficio de nuestra comunidad, y no hemos votado aquellos que no garantizan transparencia de las políticas públicas”.

