Pedido desesperado de una madre por la salud de su hijo

Micaela Cuta solicitó ayuda para tratar a su hijo en el Hospital Garrahan de una distrofia que no tiene cura y que ya le quitó la visión de uno de sus ojos.

«Mi hijo Yahir tiene Distrofia de Bert, su enfermedad no tiene cura, ya perdió la visión de un ojo. Necesitamos salvar el otro», dijo la mujer.

«Ayer se levantó con náuseas dolores fuertes de cabeza y me decía que no podía ver. Lo llevo a la guardia del Hospital Lucio Molas, lo revisan ven la posibilidad de internarlo por qué tiene la presión muy alta en la vista, que le provoca el dolor fuerte de cabeza, pero con la cantidad de casos de Covid no lo internan, ya que es paciente de riesgo, nos mandan a casa con reposo, unos parches hasta poder hacerle otra resonancia», relató.

«El control era hoy junto que el estudio para ver si había mejorado. Me niegan el estudio, la consulta, se pasan la pelota sin darme esperanzas de nada», denunció la madre del niño.

Contó que «en 10 meses había mejorado mucho al punto de poder leer, escribir y el alta en la escuela de ciegos», pero que ahora ese progreso puede perderse. «No entiendo nada. Ni la presión le tomaron», retrató.

«Volvimos a casa desesperados, estamos pidiendo la derivación, ya sea Bs.As, Cortina, Clínica de ojos, pero como no contamos con plata no nos pueden ver, menos viajar. Nos dicen que ya esta, no hay solución. Necesitamos de su ayuda, algún contacto, medios, radio.. Rifas.. Algo, todo suma. Por la pandemia se nos complica pero necesitariamos viajar de urgencias al hospital Garrahan», solicitó.

«Gracias a mucha gente que nos ayudó yahir mejoró muchísimo y volver a esto es desgastante. Dejo mi celular a abierto para recibir lo que sea con total de darle esperanzas a los ojos de mi hijo. (2954-536279) o mi dirección pestalozzi 1.035 entre chile y pio Xll».

