Ziliotto anunció obras por casi 200 millones de pesos para Santa Rosa

El Gobernador Sergio Ziliotto encabezó esta mañana el acto de firma de contratos para la obra de recambio de cañería troncal en las calles Nequén, Mendoza y Antártida Argentina; la obra recambio de cañería cloacal en las calles González, Salvador Pérez, Gobernador Duval y San Juan; y la de renovación de red de desagües cloacales calle Chile y aledañas. La inversión provincial en Santa Rosa alcanza los 198 millones de pesos.









Del acto de firma de contratos, además del Gobernador, participó el ministro de Obras Públicas, Juan Ramón Garay, el titular de APA, Fabricio González, y el intendente capitalino, Luciano di Nápoli.

El gobernador dijo que «es un día de satisfacciones, por un lado comenzamos a desandar el camino hasta el fin de la pandemia. Es una satisfacción muy grande que en un país federal, en todas las provincias, estamos iniciando una cruzada que no tiene grieta porque tiene que ver con cuidar la salud de los argentinos».

«No nos olvidamos de la gestión, ni de las promesas de campaña. Aquí muy cerca en marzo del año pasado comprometí junto con Luciano empezar a terminar finalmente el saneamiento de Santa Rosa. Con estas obras estamos sumando obras de saneamiento por más de 500 millones de pesos», enumeró.

«A eso hay que sumarle las obras de asfalto, las 165 que inició el exgobernador Verna, y otras que les sumamos nosotros. Acá está la provincia, la Municipalidad y la Nación. Con el ENHOSA tenemos planificadas obras estructurales por más de 400 millones de pesos, que son obras estructurales y a largo plazo», dijo.

«Es un momento de terminar el año con parte del deber cumplido. Dijimos que antes de fin de año íbamos a estar vacunando y lo estamos haciendo. Dijimos que íbamos a realizar obras de saneamiento y lo estamos haciendo», añadió.

Plan Director

Ziliotto dijo que «la unidad ejecutora que planificamos está demorada por la pandemia, pero eso no hizo mella en que nosotros sigamos avanzando, por eso las obras que teníamos proyectadas, las estamos llevando adelante. No hemos estado demorados y no hay un obstáculo».

Obras por 400 millones de pesos

«La principal es la obra de la calle Santa Cruz, esa es la paradigmática, pero son muchas más, que están proyectadas para 2021», dijo el Gobernador

El ministro Garay agregó que «tenemos la calle Falucho, las tres que anunciamos hoy, la de la Santa Cruz y tenemos obras pendientes con el ENHOSA que estamos analizando con el municipio.Hace pocos días nos entregaron un proyecto para recambio de cañerías en el Barrio Aeropuerto», dijo.

Sobre el convenio con la Universidad, Garay dijo que «lo firmamos en marzo y justo en ese mes fino la hecatombe, y nos complicó enormemente, pero de todas maneras se están haciendo obras».

