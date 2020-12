“Voté en contra porque considero que es lo que la sociedad pampeana me pidió en forma mayoritaria”

Compartir esta noticia:











El senador Juan Carlos Marino se refirió a lo sucedido en el Senado tras la votación por la legalización del aborto. Destacó que voto en contra y “respeta a quienes opinan diferente, sin agresión”. Por último, solicitó que el aborto “sea el final de la grieta”.

A las 4:12 de la mañana fue aprobado el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.









El senador Juan Carlos Marino usó la red social Facebook para expresar que “Una vez más los argentinos fuimos parte de un debate que nos dividió como sociedad. Y que, en muchos casos, dejó ver lo peor de nosotros, con mensajes violentos y descalificantes sólo por el hecho de no pensar igual”.

Comentó que en lo personal: “me tomé el tiempo de volver a analizar la ley, de consultar a representantes de ambas posturas, de escuchar a especialistas y sobre todo a la sociedad a la cual represento. Mi voto fue en contra de la legalización porque considero que eso es lo que la sociedad pampeana me pidió en forma mayoritaria pero respeto a quienes opinan diferente. Entiendo que el camino es ese: respeto, diálogo y trabajo conjunto porque no debemos olvidar que en este momento nuestro país tiene 46 % de pobreza, 12 % de desocupación, 60 % de niños y jóvenes por debajo de la línea de pobreza y casi 100 mil comercios cerrados. Confío que este debate nos sirva para reflexionar y que entandamos que divididos y con agresión no vamos a lograr superar esta enorme crisis que afecta a todos los argentinos por igual, estén o no a favor de la legalización del aborto”.

Destacó que “Yo elijo responder diferente, sin agresión y continuar trabajando para tener una sociedad con más y mejor educación, con más oportunidades laborales, con producción agropecuaria e industrial nacional, con emprendimientos y tecnología. Le pido al Gobierno que así como habilitó un gran debate por la legalización del aborto, haga lo mismo con la decena de proyectos que tenemos presentados en ese sentido”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios