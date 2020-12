“No habíamos terminado de celebrar el triunfo electoral, cuando apareció este terrible enemigo”

Compartir esta noticia:











Desde la Corriente Clasista Combativa de La Pampa elaboraron un comunicado sobre la situación que se vivió durante este 2020 y que el próximo año buscarán ser: “protagonistas principales de los cambios que necesitan nuestro pueblo y nuestra Patria”.









En el comunicado destacan que fueron parte de la construcción del Frente de Todos y que también estuvieron presentes “en los comedores y merenderos, en las ollas populares, con gran protagonismos de las compañeras de los Desocupados y precarizados de la CCC, supimos organizarnos y avanzar en algunas conquistas importantes como resolver un plato de comida y el hambre en miles de hogares, la IFE, las cooperativas de trabajo. Y también con la lucha de nuestra juventud de la CCC a través de los CAAT, encabezando el movimiento Ni Un Pibe Menos Por La Droga”.

El documento dice textualmente lo siguiente:

¡Para que el próximo año nos tenga como protagonistas principales de los cambios que necesitan nuestro pueblo y nuestra Patria!

Atravesamos este 2020 en las condiciones difíciles que nos impuso el virus Covid-19.

No habíamos terminado de celebrar el triunfo electoral del FRENTE DE TODOS ante el macrismo cuando apareció este terrible enemigo de la humanidad, que ha costado tantas vidas. Vaya nuestro abrazo fraternal y condolencias a las familias de aquellos que perdieron a sus seres queridos en la pandemia.

La tragedia que sacudió la economía mundial del capitalismo no solo trajo más miseria y profundizó la crisis social, sino que también sacó a relucir el heroísmo y la fraternidad de un pueblo como el nuestro, que con su clase trabajadora a la cabeza se puso al frente de la lucha contra la pandemia y para que el peso de la crisis no siga sobre las espaldas del pueblo, sino que la paguen los que juntaron la plata con pala durante el gobierno de Macri. Ahí estuvieron y aún están los esenciales, trabajadoras y trabajadores, en particular los de salud, que poniendo lo mejor de cada uno dan la batalla contra el virus y sostienen sus reclamos gremiales. También los que sembraron solidaridad en todos los rincones de Argentina.

Tenemos el orgullo de poder decir, primero que fuimos parte de la construcción del FRENTE DE TODOS, que derrotó al macrismo en las calles y en las urnas. Y segundo que durante todo el año la CCC fue protagonista que en cada una de esas acciones y en todos los lugares donde existe. En los comedores y merenderos, en las ollas populares, con gran protagonismos de las compañeras de los Desocupados y precarizados de la CCC, supimos organizarnos y avanzar en algunas conquistas importantes como resolver un plato de comida y el hambre en miles de hogares, la IFE, las cooperativas de trabajo. Y también con la lucha de nuestra juventud de la CCC a través de los CAAT, encabezando el movimiento Ni Un Pibe Menos Por La Droga.

Sabemos que nuestra fortaleza estaba en la calle, fuimos respetuosos del aislamiento y del distanciamiento social pero nunca abandonamos la lucha ni la calle. Calamos con claridad a los enemigos del pueblo en aquellos que pretendían poner sus ganancias por encima de la vida y mostraban su desprecio por los habitantes de este país enfrentando las medidas sanitarias del gobierno, defendiendo intereses contrarios a los de la Argentina.

Valoramos las medidas del gobierno que asistieron a los más necesitados, criticamos las que fueron insuficientes y reclamamos por lo que creíamos necesario. Tuvimos la consideración de sostener el reclamo salarial sin caer en las provocaciones de los que intentaron desgastar prematuramente al gobierno del Frente de Todos.

Pusimos en el blanco a aquellos monopolios y terratenientes miserables que, para sostener sus privilegios de clase, obligaron a sus obreros a seguir trabajando sin cuidados ni protección o provocaban despidos. Un ejemplo de esa lucha fue el rol de la junta interna de Mondelez haciendo retroceder a la patronal en varias oportunidades cuando avanzaron sobre los derechos de las y los trabajadores de esa fábrica.

También se demostró la importancia de tener una Fábrica 100 % estatal como el Astillero Río Santiago, que puso su mano de obra a disposición del gobierno para fortalecer el sistema de salud, reparando hospitales, camas para afrontar la pandemia y la refacción de contenedores para la construcción de la casa de la Mujer, ante el aumento de casos de violencia hacia las mujeres.

Supimos sostener la unidad como herramienta principal del pueblo trabajador, para derrotar a los enemigos principales y para que no sigamos los trabajadores soportando el peso de la crisis.

Aprendimos a movernos dentro del Frente de Todos, marcando las medidas en que no estamos acuerdo con el gobierno. Ejemplo de eso fue cuando los jubilados y pensionados cortaron el Puente Pueyrredón por sus reclamos urgentes y en la reafirmación de nuestra historia de lucha en la jornada Nacional y el acto en el obelisco del 18 de diciembre. Defendimos una cultura nacional y popular de la mano de los y las trabajadoras y comenzamos a rescatar la ciencia la tecnología y la capacidad de decisión nacional, perdida tras años de gobiernos entreguistas.

Terminamos un año con el TRIUNFAZO DE LOS ACEITEROS!!! lucha de nuestra gloriosa clase obrera, con la gigantesca y ejemplar huelga de los aceiteros y recibidores de granos, que después de 21 días parando los puertos de todo el país consiguieron sus reclamos.

También con el TRIUNFAZO DEL MOVIMIENTO DE MUJERES en el reclamo por alcanzar la mitad del cielo como corresponde, después de 36 años de lucha, SE CONQUISTÓ LA LEY IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo). Esto nos vuelve a reafimar que el camino para conseguir sigue siendo la lucha en las calles peleando la más amplia unidad.

Nos queda por delante conquistar Paritarias libres para alcanzar un salario acorde al costo de vida. Terminar con suspensiones y despidos y remontar la empinada cuesta de la precarización laboral.

Desde la CCC marcamos un camino:

¡Suspensión e investigación de la deuda ilegítima y fraudulenta! ¡Impuesto a las grandes fortunas!

¡Ley de Techo, Tierra y Trabajo! Presentado por el diputado Juan Carlos Alderete!

¡Saldremos de esta crisis con trabajo y mano de obra nacional y fortaleciendo nuestro mercado interno! ¡Recuperemos las riquezas naturales para beneficio de todos los habitantes de este suelo!

¡Manteniendo la necesidad de terminar con la estafa de Vicentín, seguimos proponiendo la expropiación! Son los desafíos para el año que se inicia. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros compañeros y compañeras. Brindemos por el futuro que no va a ser sencillo ni fácil, con la mirada puesta en la felicidad de nuestro pueblo y la soberanía e independencia de nuestra Nación.

