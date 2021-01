Guardia del Monte cumple 60 años: “Por mucho tiempo más tenemos la obligación de estar y pertenecer”

Compartir esta noticia:











Este 1 de enero el club Guardia del Monte cumple 60 años. Desde la comisión directiva de la institución dejaron unas palabras sobre lo que significa vestir la camiseta del club: “jugar gratis no es fácil”.

En un texto que publicaron en las redes sociales, el club de Toay se refirió a un nuevo cumpleaños que se celebra este 1 de enero.









Textualmente escribieron lo siguiente:

El fútbol es uno sólo, pero cada barrio, pueblo, ciudad, provincia o país tiene una idiosincrasia distinta, tienen una identidad, algo con que identificarse, ese algo que nos hace saber quienes son «los nuestros» nos une y esa unión nos da el sentido de pertenencia, el sentido de defender ideas y convicciones, el sentimiento que nos hace decir te quiero…

El fútbol es uno sólo, pero todos queremos distinto.

Y si Guardia del Monte no es la excepción, Guardia del Monte tiene Identidad, idiosincrasia y no es menos ni más que la misma que identifica a esos hombres, mujeres, niños que visten o vistieron su camiseta. El que sabe que el amor por Guardia comenzó un día y sabe que no se termina, los que se bancan mal clima, el cansancio y la espera al próximo sábado o domingo. El que teniendo los suyos en el corazón los deja para ir a jugar o alentar. Para jugar en Guardia hay que ser sacrificado y valiente, luchador hasta la médula y solidario (jugar gratis no es fácil) por eso tienen un alto rasgo de pertenencia. Guardia del Monte tiene fútbol y el fútbol de Guardia tiene que tener sacrificio, valentía, lucha, creatividad y sobre todo solidaridad.

Guardia debe ir e ir siempre. Por muchos años más tenemos la obligación de estar y pertenecer.

Felices 60 años de historia Guardia querido.

