Coronavirus: Se hicieron casi 300 testeos este sábado en el Hospital Centeno

Desde temprano se realizó una nueva jornada de Búsqueda Activa de posibles casos de Covid-19.









El director asociado del Hospital, Roberto Bertone, contó que muy temprano en la mañana en el Centro de Hisopados del Hospital hubo casi 200 personas y que durante los testeos rápidos se harán hasta 100 personas más.

“Esperemos que esto sea una lectura de la comunidad y que no sea solo para ver cómo estoy y seguir haciendo lo que no debo hacer. Hay que seguir trabajando en pos de que no venga la segunda ola pero somos difíciles los seres humanos de poder entender esta situación y después los lamentos son tarde, sobre todo cuando nos toca un familiar, un adulto mayor, cada uno tiene una responsabilidad individual que impacta en una comunidad”, expresó.

Bertone se esperanzó en que esta postal del 2 de enero «no se continúe viendo en los próximos meses» y consideró que «eso va a depender de la gente, de la comunidad, este 2021 bregaría por eso, la llegada de la vacuna, tenemos varias herramientas súper conocidas de lo que significa cuidarnos ante esto. Esperemos que sean las primeras postales de estos días y después no sea tan concurrido”.

A su vez, el coordinador de Búsqueda Activa, Javier Herradón, destacó la presencia de «muchos jóvenes, con temor a contagiar a sus padres porque supuestamente no han estado cumpliendo ningún protocolo”.

«La próxima semana se continuará con los hisopados, considerando que el número va a ser más importante que el actual. La gente tiene que entender que debe seguir cuidándose, esta es una pandemia que va a seguir estando, es un virus con el que vamos a tener que seguir conviviendo y las recomendaciones son el uso de barbijo, el distanciamiento y si hacen una juntada que sea al aire libre y sin compartir botella ni utensilios”, recordó.

Respecto a la presencia mayoritaria de jóvenes, Bertone sostuvo que «por un lado es bueno porque no son pacientes de tanto riesgo, pero por otro esos jóvenes, para llegar acá porque están con sintomatología, previamente han estado circulando con otros jóvenes, y a su vez con sus familias, con adultos mayores. Dentro del mal general eso ayuda en una lectura pero no en los comportamientos individuales, y después nos traen muchos dolores de cabeza”.

Finalmente, y sobre el inicio de la campaña de vacunación, el director asociado del Hospital Gobernador Centeno dijo que “se va trabajando de manera progresiva y no todos los equipos de un mismo servicio, la semana que viene continúa con otros servicios, sobre todo los sectores de Internación, parte médica, enfermería, bioquímicos, kinesiólogos respiratorios, choferes, asistentes, gente del Modular, de la UTI, gente que está ansiosa por recibir la vacuna”.

