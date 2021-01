Quejas por demoras en la conexión de servicios de la CPE

Compartir esta noticia:











La tormenta del 18 de diciembre que causó grandes destrozos en Santa Rosa también afectó a usuarios de la CPE que aún aguardan la reconexión de los servicios de telefonía e internet.









Las y los asociados denunciaron que llevan 2 semanas sin servicios y la Cooperativa Popular de Electricidad no soluciona los reclamos.

Los pedidos son principalmente por la reconexión de los servicios que la entidad continúa facturando. Pero también denuncian demoras en la instalación, el recambio de equipos, o por cortes reiterados de luz. Se trata de usuarios de la zona Centro, Villa Santillán, Villa Alonso, y otros barrios de Santa Rosa.

Uno de los vecinos y usuarios que se quejó fue el exdirector de Turismo de Santa Rosa, Federico Roitman, quien denunció que lleva «16 días sin el servicio de internet y telefonía» y que «nos mienten y se nos ríen en la cara» cuando hacen los reclamos correspondientes.

«Dicen que están a full arreglando que no dan abasto. Lo cierto es que mientras yo espero hace 16 días que vengan a reconectar internet y teléfono, al lado de mi casa conectaron internet y teléfono a un nuevo usuario. Si, la misma Cooperativa que no me puede reconectar porque están a full, le conectó a un nuevo vecino internet. ¿A alguien le parece lógico esto? Que increíble, que vergüenza y que falta de respeto. Encima llamo a para reclamar y no atiende nadie. Te perdonamos ENTEL volvé”, manifestó a través de su cuenta de facebook.

Desde la entidad informaron que se encuentran avocados a resolver los «gravísimos destrozos» provocados por el fuerte temporal que afectó a Santa Rosa.

El propio presidente del Consejo de la CPE, Alfredo Carrascal, señaló: «Nuestras trabajadoras y trabajadores están haciendo un esfuerzo enorme por normalizar el servicio eléctrico, internet, televisión y telefonía. Tenemos los equipos necesarios y los insumos suficientes pero el tiempo escapa a nuestro control. Una vez más apelamos a la paciencia y a la tolerancia».

«No tengan dudas que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para restablecer las prestaciones y que podamos tener un fin de año como lo merecemos», dijo al hacer un balance del año.

Durante el repaso anual que hizo, reveló que durante el aislamiento por la pandemia «la demanda de internet se incrementó significativamente» y detalló: «La provisión de CPEnet aumentó un 60% con más abonados, pero sobre todo por la mayor velocidad requerida (reuniones virtuales, clases por Zoom, conferencias, recitales, etc.). Una nueva realidad que llegó para quedarse. La disposición tecnológica de nuestra red evitó el colapso y el abrupto crecimiento de la demanda fue rápidamente absorbido», destacó.

«La pandemia ha puesto al descubierto debilidades y fortalezas de las personas y las instituciones. La fortaleza de la organización se puso a prueba. Con todas las cosas por mejorar, que no son pocas, tenemos la sensación de haber dado una respuesta apropiada a cada demanda de asociadas y asociados», manifestó Carrascal.

