Repudio de Estrellas Amarillas contra Patricia Bullrich por hablar al volante

La fundación de víctimas de siniestros viales manifestó su repudio contra la exministra de Seguridad por su actitud frente al volante.









A través de un comunicado, la Fundación Estrellas Amarillas repudió a la exministra y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, hablar por teléfono al mismo tiempo que iba manejando su vehículo.

La entidad manifestó su enojo y repudio contra el expresidente Mauricio Macri, quien «festejó» en las redes la actitud «peligrosa y negligente de su exministra».

El comunicado de la entidad:

Queremos expresar nuestro profundo repudio a la exministra de Seguridad y ex Pta de la Comisión de Legislación Penal, por su conducta desaprensiva, consiente y en total desprecio hacia la vida e integridad propia y de los demás!.

Conducir un vehículo automotor usando un celular es una causa gravísima de distracción que atenta con la seguridad vial. Mayor repudio genera este tipo de retrocesos realizados por funcionarios públicos que deben bregar por la efectiva aplicación de políticas públicas de prevención, erradicación y sanción de conductas viales disvaliosas.

Usted que nos recibió casi terminado su mandato con las miles de firmas que llevamos para el cambio del Código Penal y la incorporación en el mismo de un Capítulo especial para los Delitos Viales, la que nos vio con decenas de jóvenes y familiares que viajamos de todo el país para su tratamiento que no se hizo por falta de quórum. La que nos vio llorando y siendo abrazadas por estos jóvenes que pedían por nosotras y nuestra lucha.

Utilizar el celular al volante, es un enorme peligro para sí misma o para terceras personas.

La exministra claramente puso en riesgo su propia vida y la vida de las personas que transitaban por el mismo lugar de la ciudad de BsAs.

También queremos repudiar al expresidente Mauricio Macri por festejar, mediante redes sociales la actitud peligrosa y negligente de su exministra de inseguridad.

Les exigimos al expresidente y a su ministra que pidan disculpas públicas y nunca más vuelvan a cometer semejantes hechos que rayan la violencia vial al volante, que pueden terminar con vidas. El uso de celular al volante, disminuye la capacidad de reacción de las personas, esto está comprobado científicamente. Y ambos como figuras políticas deben y tienen la obligación de dar el ejemplo.

Como familiares de víctimas del tránsito, como Fundación Estrellas Amarillas, no queremos más Estrellas en nuestras calles, porque significan que allí murió un ser querido. Muchos y muchas murieron por imprudencias como el uso del celular al volante. Si vas mirando el celular, no ves el semáforo, tampoco ves al peatón que cruza la calle, ni a otros automóviles, y cuando los visualizas, no tienes tiempo de frenado.

Nos sentimos muy doloridas e indignadas con la exministra y el expresidente por semejante imprudencia y negligencia al volante.

