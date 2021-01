Este lunes no se atenderá al público en la Dirección de Tránsito

Compartir esta noticia:











Un empleado de la Dirección de Tránsito que lleva adelante tareas de atención al público ha presentado síntomas compatibles de coronavirus, por ese motivo, el municipio ha decidido preventivamente, la no apertura de sus instalaciones durante el lunes 4 de enero.

Esta medida obedece a que si bien aún no se cuenta con los resultados que determinen si esta persona está afectada o no por el virus SARS-CoV-2, algo que determinarán los estudios que lleva adelante Epidemiología, hasta tanto eso ocurra se desconoce si se deberán aislar o no otras trabajadores o trabajadoras de la Dirección, y por lo tanto, no se puede exponer al resto del personal ni al público que eventualmente éste atienda.









Es así que la Dirección de Tránsito permanecerá cerrada, en cuanto a la atención al público, hasta que se revelen los resultados sanitarios respectivos y se coordine con el área de epidemiología del gobierno provincial las condiciones para poder reanudar la misma.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios