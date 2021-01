Compartir esta noticia:











El coordinador de Búsqueda Activa, Javier Herradón, expresó la preocupación de las autoridades frente al creciente aumento de casos, en el marco de otra jornada de hisopados en General Pico, donde la ocupación de camas de terapia llegó al 90 %.









General Pico comenzó la mañana del lunes con largas colas de personas que manifestaron síntomas y que acudieron a los puestos sanitarios para hacerse el hisopado. La tarea se viene realizando todos los días y el aumento de contagios alarmaron al Gobierno provincial.

«Si esto sigue creciendo de esta forma no va a haber sistema (de salud) que aguante, por eso pedirle a la gente que se empiece a cuidar, que use el distanciamiento, esto va a estallar, no lo vamos a poder sostener», manifestó el coordinador de Búsqueda Activa del Ministerio de Salud, Javier Herradón.

El funcionario volvió a trazar una división con quienes responden a las pautas de cuidado y otro sector “que no lo quiere entender. Los invitamos a que tomen conciencia y responsabilidad porque todos queremos ir a una fiesta, todos queremos estar en un asado o hacer un montón de cosas pero el tiempo que estamos viviendo no nos lo permite. Si nos cuidamos vamos a poder disfrutarlo si no esto va a ser un caos”, remarcó.

Además, sostuvo que este grupo «está perjudicando al resto de la sociedad» y llamó a que «se detengan». «Si nos cuidamos ahora dentro de un tiempo vamos a poder hacer el resto de las cosas. Deténganse a pensar y evaluar la situación que estamos viviendo”, pidió el coordinador de Búsqueda Activa.

En las próximas horas se conocerán las cifras de la segunda etapa de las Fiestas. En relación a esto, consideró que “lo hecho ya está, pasaron las Fiestas, empecemos ahora a cuidarnos, empecemos a cortar este contagio con responsabilidad social, empecemos a cuidarnos porque si no nos cuidamos nosotros esto va a ser un caos”, sintetizó.

En otro orden, señaló que en las colas para los testeos “vemos muchos jóvenes que se están acercando porque tienen síntomas y la mayoría nos informan que no han cumplido aislamiento, que no han cumplido nada, están preocupados por sus padres, primero disfrutaron las fiestas y ahora están preocupados, muchos vienen con sus padres y sus padres son positivos también”, agregó.

