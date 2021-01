Siniestros o destrozos: preocupa una tropilla de caballos suelta en la avenida Palacios

Compartir esta noticia:











Plan B Noticias pudo saber que en una tropilla de caballos vive desde hace tiempo en la calle y se los puede ver por el asfalto o la continuidad de la calle por el tramo de tierra.

Los caballos se metene en terrenos, casas, quintas, o campos aledaños, produciendo daños y generando peligro de siniestros viales.









Según averiguó Plan B, la situación es conocida por la Municipalidad de Santa Rosa pero no se ha resuelto. Fue informada a las direcciones de Zoonosis, Tránsito y la Policía de La Pampa.

Algunas personas especulan con que “los caballos tienen dueño y las autoridades los conocen, pero por alguna razón no les cobran las multas correspondientes, no secuestran los animales ni los obligan a encerrarlos, dejando librado al azar o a la suerte que no haya víctimas ciertas y que las posibles ‘incomodidades’ o daños se resuelvan con enfrentamientos o por mano propia entre los vecinos”

Al ingresar a los campos han roto tranqueras, se han comido producciones hortícolas y han causado varios destrozos.

La situación se repite desde hace casi un mes.

Comentarios

