Exigen la exoneración del policía que reivindicó a la dictadura y rechaza la ley del aborto

El Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos repudió las manifestaciones d el policía Sebastián Rodríguez “reivindicando la figura del Genocida Jorge Rafael Videla y atacando al colectivo Feminista en su lucha por el Aborto Legal , Seguro y Gratuito”.









“Si bien es cierto que hubieron otras manifestaciones en este sentido, (todas repudiables y condenables ), en Democracia , es inaceptable que en este caso, provengan de un funcionario policial”, señalaron.

“Celebramos las reacciones que hubieron desde distintas expresiones del Campo Popular y si bien el Estado impulsó una denuncia por apología del Delito, exigimos que el Policía sea exonerado de la fuerza, máxime teniendo en cuenta que el mismo porta un arma que el Estado le provee para protección de la Ciudadanía”, exigieron.

En este caso, no pueden ser consideradas sus expresiones en el marco de la Libertad de expresión ya que Incitar a la Violencia , es un acto contrario a las leyes”, destacaron .

“Esa incitación, hecha por el funcionario policial, es un hecho alarmante por el peligro que representa para la sociedad, ya que mensajes de esa naturaleza pueden tener efectos inmediatos e influjo a largo plazo. Mensajes así contribuyen a la creación de una actitud permisiva de desprecio de la vida humana”, aseveraron.

“Consideramos que estas manifestaciones son lacerantes no sólo para las víctimas del Terrorismo de Estado, sino para todo el pueblo Argentino que con sus más y sus menos, hace treinta y siete años viene construyendo ,sosteniendo y luchando por el Sistema Democrático , porque ha entendido que es el único que nos garantiza derechos, y porque hemos gritado al Mundo : ¡NUNCA MAS ¡!”, demandaron

“Estos hechos reafirman la necesidad de que haya una nueva ley de seguridad ciudadana donde los policías reciban una educación efectivamente basada en los derechos humanos y en las cuestiones de género. En este Aspecto, es responsabilidad de los legisladores y del Estado Provincia dar una respuesta contundente y que se incorpore definitivamente como política de Estado”, pidieron.

“Hasta que no haya Justicia por los 30.000 compañeros detenidos/desaparecidos y cada niño robado por la Dictadura recupere su identidad ; mientras no reconstruyamos los lazos de solidaridad e igualdad con independencia económica , hasta que ningún niño pase hambre, cada Argentino tenga vivienda , trabajo digno y educación, seguiremos repitiendo cada día : No olvidamos , no Perdonamos, No nos Reconciliamos ¡!! Cárcel común y efectiva para los Genocidas- Nunca Más Golpes de Estado en Nuestra Patria- Repudio colectivo a los Negacioncitas y Defensores del Autoritarismo”, finalizaron.

