Cansados de llamar a la Municipalidad, lo hicieron público: temen que se hunda el asfalto en la Larrea

Vecinos y vecinas de la zona se cansaron de reclamarle a la Municipalidad de Santa Rosa que arregle la calle Larrea al 200 y recurrieron a los medios de comunicación.

Según contaron, en la calle Larrea al 270 se produjo el hundimiento de asfatlo y temen que se desmorone: “escuchamos que corre agua, ahora lo señalamos con ramas y cajas, pero de noche no se ve”, contaron a Plan B.

“Hemos llamado varias veces, muchas no nos atienden y en otras nos dicen que van a venir pero no viene nadie. No sabés si te toman el pelo, o qué, pero nadie viene”, dijo una vecina enojada con la gestión de Luciano di Nápoli.

