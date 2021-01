Faltazo de la CPE a la reunión del Gobierno con Cooperativas por la Ley de Desarrollo Energético

Compartir esta noticia:











La Cooperativa Popular de Electricidad no asistió a la primera reunión de la Mesa de Trabajo con el Gobierno Pampeano para comenzar a delinear el nuevo plan energético, que incluye la generación y distribución de energía a 30 años.

El proyecto de lo que terminó siendo la Ley Nº 3285 “Régimen de Desarrollo Energético” fue presentado en marzo del año pasado por el Gobernador Sergio Ziliotto en el Centro Cultural MedaSur, con la asistencia de las cooperativas pampeanas. Ese día, todas las voces, al unísono, saludaron la proyección de una política a largo plazo que pretende generar energía de mejor calidad, más limpia y a menor costo.









Ayer, en la información oficial difundida por la Agencia Provincial de Noticias no se ve que haya participado representante alguno de la CPE. Plan B Noticias consultó, porque se trataba de una reunión por zoom, si podía haber sido parte del encuentro y no haber “salido” en la captura de pantalla, pero fuentes oficiales confirmaron lo que la imagen muestra: la CPE no fue.

Disputa

En noviembre, cuando el proyecto fue a la Legislatura Pampeana, la CPE agitó fantasmas de la década privatista de los ’90 del Siglo pasado y llegó a catalogar al gobierno del Frente Justicialista Pampeano de neoliberal y menemista, una clara exageración para defender sus intereses.

Basta ver la presencia del estado pampeano, asistiendo a gran parte de la sociedad durante la pandemia y la creación empresas pampeanas en objetivos estratégicos como los recursos naturales no renovables.

Esos epítetos que vertió el presidente en los hechos de la CPE, Oscar Nocetti, fueron una remembranza de otros tiempos, cuando la cooperativa santarroseña estaba claramente enfrentada al peronismo y en alianza con su tribuna preferida, el diario La Arena, desplegaban su estrategia política en sus páginas.

Hoy, los dos actores, aparecen como seguidores del Frente de Todos y hasta avalaron la conformación del Frente Justicialista Pampeano. Incluso, los dos medios de comunicación, se muestran amistosos con el Ejecutivo Pampeano.

La CPE, salvo cuanto tiene que defender su negocio, es una propaladora cuasi oficialista. Cuando ve que uno de sus intereses es tocado, utiliza su presión política y su medio de comunicación para fustigar al Gobierno Pampeano.

Basta ver los noticieros desde el enfrentamiento público de Nocetti hasta hoy. Cada vez que se desarrolla el tema del proyecto energético a tres décadas, surge la voz crítica.

Cooperativas

A pesar del accionar beligerante en ese tema, el Gobernador Sergio Ziliotto tomó la determinación de incluir a las cooperativas eléctricas en la empresa Pampetrol, que desde fines de diciembre dejó de ser la empresa hidrocarburífera y pasó a ser la empresa de energía de La Pampa.

La CPE perdió su cargo en la empresa EMPATEL, donde se consideró con el derecho a poner el director en la empresa de telecomunicaciones por su experiencia de casi dos décadas en telefonía e internet, y algunos años menos en TV por cable, pero la votación la ganó Corpico, la otra grande de la provincia.

Ahora disputa el sillón del directorio en Pampetrol. Y lo hace de distintas maneras. Por su medio de comunicación, por el papel anexo y en la vida interna de la FePamCo.

Para aquellos que recuerdan la disputa política con el gobierno de Rubén Marín, que se subió a los vientos privatistas y pretendió vender la energía, les suenan la palabras de Pablo Fernández, el dirigente opositor que luego conformó el FreGen, con un discurso basado en la confrontación permanente con, aquel si, peronismo neoliberal de Menem y Marín.

La próxima batalla será por ese lugar en el directorio. Es de esperar que su discurso con sabor a década del ’90 del Siglo XX tenga algo de sustento y no sea solo para que el pataleo quede en la discusión de un cargo político.

Ayer el gesto simbólico, fue una vez más, bien fuerte: la CPE pegó el faltazo a la primera reunión de Mesa de Trabajo de actores que están pensando la generación y distribución de energía de La Pampa de acá a tres décadas.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios