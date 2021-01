Gastronómicos piden paritarias: 60 mil personas perdieron su trabajo en el país

Compartir esta noticia:











La Unión de Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina demandó una recomposicón salarial, y denunció que se perdieron más de sesenta mil puestos de trabajo en todo el país y miles de establecimientos no volverán a abrir sus puertas

Graciela Ortiz, secretaria general de UTHGRA La Pampa manifiesta su preocupación: “Esta realidad deja como saldo a familias enteras padeciendo todo tipo de necesidades ante la falta de trabajo, perdiendo su dignidad al recurrir a una ayuda estatal para poder subsistir. Durante todo el 2020 supimos comprender y esperar a que esta situación tan crítica pudiera darnos un respiro, pero los trabajadores ya no pueden soportar más la pérdida del salario ante la creciente inflación”









Otro de las preocupaciones del sector refiere a la falta de funcionamiento de muchos hoteles y cómo incide en los ingresos de los trabajadores hoteleros. Ante el cierre de los establecimientos por el contexto de pandemia y la cuarentena, los trabajadores hoteleros perciben un 75 % de sus haberes de un nuevo haber conformado, inferior al que venían percibiendo. Un porcentaje de dicho haber lo cubre el ATP y el saldo debe abonarlo la empresa.

“La situación más problemática la están atravesando los trabajadores hoteleros, que no pueden acceder al 100% de sus haberes, de un haber ya de por sí desactualizado. Incluso, muchos compañeros no están cobrando lo que corresponde porque sólo están percibiendo el ATP dado que algunos empleadores no están depositando el sueldo correspondiente”, enfatizó Ortiz.

Incluso, otro de los inconvenientes del sector refiere a que en muchos establecimientos no se está respetando el régimen de rotación, tal como la reglamentación lo especifica.

Ante la creciente ola de contagios de COVID-19, la secretaria general de los gastronómicos en La Pampa aseguró que” los bares o restaurantes no son el foco de incremento de los contagios que se han propagado en el último tiempo”.

“Los precisos y exhaustivos protocolos de salubridad y control para prevenir la propagación del virus que el Sindicato gastronómico, conjuntamente con los empresarios del sector y con el Ministerio de Trabajo hemos desarrollado y, la capacitación a los trabajadores en esta nueva realidad para que su labor sea segura para sí y los concurrentes, demuestran que la actividad gastronómica no constituye un foco de contagio de la enfermedad”, sintetizó Ortiz.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios