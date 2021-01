Paciente con coronavirus: “ves sacar gente en cajones, esto no es joda”

Compartir esta noticia:











Marcelo “Nacho” Ortiz, militante barrial justicialista, permanece internado con coronavirus en el Hospital Evita de Santa Rosa. “Yo era un tipo que no creía que te tocaba que pensaba que no era nada, me creía inmune y acá estoy con respirador y mucha medicación”, aseveró.

“Nacho” Ortiz se comunicó con Plan B Noticias desde una cama del hospital Evita de Sana Rosa para contar su experiencia con el virus que es pandemia y agradecer la atención que recibe en el sistema de salud pública de La Pampa.

“Quería agradecer el gran trabajo que hace salud, hoy soy covid positivo con un cuadro de neumonía y la pase muy mal. Gracias a las enfermeras que hacen un trabajo excelente, arriesgando sus vidas, son realmente nuestros HEROES”, aseveró.

Su esposa, Carina Martín, también dio positivo y permanece aislada en su casa. Se trata de una paciente de riesgo por una enfermedad de largo tratamiento.

Ortiz aseguró que los profesionales de la salud “son la familia que uno no tiene acá adentro, que se preocupan y te dan todo lo que pueden” y destacó que “hay 2 que te hacen sentir de la familia, Mirta Fernández y Mariana Zamudio, estas enfermeras me han salvado la vida”

“Uno internado piensa en su familia, hijos y que será si uno no está de a ratos lloras estas mal. Ellas están para ese aliento donde nadie más puede entrar , mi vida está en estos médicos y enfermeras”, contó.

“Llegué muy mal y ellos cada día hacen que mejores un poquito. Yo era un tipo que no creía que te tocaba, que pensaba que no era nada, me creía inmune y acá estoy, con respirador y mucha medicación”, reconoció

“MIS HEROES ESTAN EN EL EVITA, mucha gente habla de salud mal y yo era uno y hoy pido disculpas porque tenemos los mejores doctores y enfermeras que dan su vida por nosotros. Pido que nos cuidemos y a las autoridades del Ministerio de Salud, que sigan apoyando más a un a estos héroes que no se los reconoce, pero ellos están en guardias de 16 horas dejando familias e hijos por nosotros”, relató.

“GRACIAS MIS HEROES DEL EVITA, SIEMPRE DE POR VIDA AGRADECIDO. Sigo internado pero sabiendo que ellos nos cuidan, tengo compañeros con respiradores, vemos sacar gente en cajones y ves que esto no es joda. TE MORIS AMIGO, SI ALGO SE COMPLICA CUIDATE Y CUIDANOS A TODOS. GRACIAS INFINITAS”, cierra el mensaje del referente de Militantes de Base.

