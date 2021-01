Una mujer denunció a su hermano abusador y solo le aplicaron una perimetral

Compartir esta noticia:











La joven fue víctima de abuso de su hermano cuando ella era menor de edad. Posteriormente lo metieron preso y ahora está en libertad. Hace poco consiguió otra perimetral pero asegura que él «es un pedofilo» y quiere que se vaya del pueblo.









El juez de control, Carlos Rene Ordas, impuso medidas restrictivas de acercamiento con carácter de urgencia el día 30 de diciembre pasado.

La joven denunció publicamente que el sujeto «es un pedófilo» y esta en libertad. “Hace 10 años que pasó y lo tengo presente como si fuera hoy”, sostuvo y agregó: “tengo una perimetral de 300 metros de los lugares en los que estoy, esto me deja más tranquila pero mi idea es que él se vaya del pueblo”.

Además señaló que presentó a la Justicia pruebas (mensajes) de que su hermano había reconocido el hecho denunciado, pero pese a esto «solo se aplicó una orden de restricción de acercamiento. “Estamos muy mal, la familia esta destrozada y aun tengo miedo”, manifestó.

El caso

El caso había provocado el pasado año una marcha de autoconvocados en Huinca Renancó impulsada por la víctima de abuso sexual que se vio nuevamente intimidada por el sujeto condenado por abuso tiempo atrás. Según confirmó Cabledigital ahora al abusador se le suma una denuncia en La Pampa efectuada por una familiar a causa de un delito de índole sexual.

Ante la presión social el depravado debió irse del sur de Córdoba a principios de noviembre de 2020 y se encuentra en Santa Rosa, La Pampa donde recientemente fue denunciado por abuso sexual por parte de una joven que reside en esa Ciudad.

El sitio Cabledigital informó días atrás sobre la reciente denuncia realizada a fines de diciembre de 2020 por la víctima, una joven quien además expresó su malestar y repudio por el hecho en las redes sociales.

“Con mucho dolor lo tengo que hacer porque se que lo que estoy haciendo esta bien y no debo callarme. Te cagaste en mi, te cagaste en la sangre, te cagaste en todos y no te importó una mierda. Creí en vos, te apoye, te ayude, te defendí y te cagaste en todo, me cagaste aun mas la vida. Voy a buscar Justicia sin importar nada. Hoy somos muchas personas sufriendo y va a llevar mucho tiempo sanar todo el dolor, pero voy a buscar Justicia y que se sepa que realmente sos un pedofilo”, señaló Anahi.

Según señala la propia victima la resolución que da a conocer la Justicia a través del Juez de Control, Dr. Carlos Rene Ordas, se impusieron medidas restrictivas de acercamiento con carácter de urgencia el día 30 de diciembre pasado. Además la joven publica mensajes que le habría enviado el acusado reconociendo el hecho denunciado.

Por la pandemia, Florencia regresó a Huinca Renancó y tuvo la desgracia de tener que ver la cara del hombre que abusó de ella cuando era niña y que ahora se presentó en su lugar de trabajo y con una sonrisa, según denunció en la Policía y en las redes sociales de Internet.

Por esta nueva situación, ella obtuvo una nueva perimetral para que el hombre que estuvo preso por abusarla no se pueda acercar y eso la deja más tranquila, aunque sigue transitando el dolor por el horror que vivió de los 2 a los 8 años: “veo un auto y el que bajaba era el hombre que abusó de mí, sexualmente, cuando era chica, desde los 2 años hasta los 8 años, que hubo una denuncia y él estuvo preso“, contó la protagonista a Cabledigital.

Según cuenta, su abusador se presentó en su local y le hizo un gesto de burla: “te da angustia, es feo y más en tu lugar de trabajo donde estás casi todo el día. Dije ‘ya está’ porque es irreversible y no me voy a esconder toda la vida ni me voy a ir del pueblo porque esta persona esté“, comentó.

“Fui a hacer la denuncia porque estoy angustiada y no me dan ganas de cruzármelo todo el tiempo y decidí hacerlo público“, dijo.

Seguidamente, reveló que la batalla contra lo que le pasó es cotidiana y sin tregua: “hace 10 años que pasó y lo tengo presente como si fuera hoy”, sostuvo y agregó que “tengo una perimetral de 300 metros de los lugares en los que estoy, esto me deja más tranquila pero mi idea es que él se vaya del pueblo”.

“Es capaz de cualquier cosa, es un pedófilo y así como fui yo va a ser otra niña u otro niño”, comentó sobre el hombre que hoy tiene 40 años y salió libre hace cinco.

“Estuvo preso por siete años y en 2015 obtuvo la condicional y decidió a volver a Huinca Renancó, donde me lo volví a cruzar en 2018, cuando fue a comprar un boleto a la empresa de transporte donde trabajo”, recordó.

De aquel cruce y de este, Florencia señala que es “siempre con la modalidad de hacerse el que no me conoce y se ríe… de la cara de él no me voy a olvidar en la vida y no creo que él se haya olvidado de la mía”.

Fuente: Cabeldigital.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios