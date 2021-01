Vera: “Por momentos superamos el 60% de ocupación de camas de terapia”

Compartir esta noticia:











El subsecretario de Salud de La Pampa, Gustavo Vera, indicó que el Sistema Provincial de Salud no está colapsado, aunque reconoció que existe una situación de preocupación y tensión permanente por la cantidad de casos positivos en las últimas semanas.









El subsecretario de Salud, Gustavo Vera, manifestó que existe preocupación del gobierno por la cantidad de casos diarios, aunque reconoció que el Sistema de Salud Pública y Privado vienen dando respuesta a la situación de manera conjunta.

“En las distintas etapas que hemos diseñado con el Gobernador, de la etapa 1 a la 4, según la cantidad de pacientes positivos por día, hoy nos encontramos entrando en la etapa 4, que corresponde a más de 300 pacientes por día. Un lugar muy peligroso donde el porcentaje ocupacional de las terapias intensivas es alto, por momentos superamos el 60%», aseguró Vera, al tiempo que señaló que dicho porcentaje «fluctúa por altas médicas y por decesos también». Además, aclaró que los números «no están concentrados entre Santa Rosa y General Pico, sino que estamos internando en localidades como 25 de Mayo y Eduardo Castex», donde también se registran mayor cantidad de casos.

En cuanto al sector privado, dijo que «está recibiendo, por derivaciones, pacientes No Covid-19, por lo tanto el número de camas de terapia intensiva es de entre 100 y 120, pero ese no es el problema. Por el momento no están atendiendo situaciones de Covid, pero si lo tiene que hacer, están totalmente dispuestos”, manifestó.

Recurso humano y derivaciones

“La situación crítica la tenemos con el recurso humano, tenemos médicos enfermos; por ejemplo en Santa Rosa tenemos siete médicos enfermos, algunos de ellos internados. Necesitamos que la comunidad tome consciencia, el gobernador Ziliotto siempre privilegió la actividad económica, pero todo lo que sea superfluo hay que evitarlo. El sector privado comparte la preocupación que tiene. Hubo instituciones privadas que han tenido que cerrar sus terapias intensivas por 24 o 48 horas, como sucedió en General Pico que se enfermaron tres médicos y cuatro enfermeras, esto está ocurriendo a diario”, manifestó Vera.

El funcionario destacó la utilización de los hospitales modulares, que debieron incrementarse desde comienzos del 2020. “No es cuestión de falta de camas o respiradores, en su momento fueron criticados los hospitales modulares, cuando eran diez, y hoy estamos a punto de llegar a los 40 hospitales modulares. No estamos colapsados, pero sí muy preocupados, no lo dice el Ministerio de Salud, lo dice todo el equipo de salud de La Pampa”, remarcó.

El subsecretario de Salud, destacó que al modo de atención presencial también se suma la telemedicina en el seguimiento de casos positivos en conjunto al sector privado y anticipó que se va a realizar un convenio con el Colegio Médico y el sector privado para «empezar a aplicar la Telemedicina para llamar a los pacientes positivos».

Estudiantes

Vera reveló también que dentro de la planta de trabajadores que atienden a los pacientes, fueron incluidos estudiantes de 3er año de la carrera de Enfermeria. “En estos momentos hemos incorporado a 50 estudiantes de enfermería de tercer año, que van como ayudantes avanzados, y ya están trabajando en el Hospital Lucio Molas. En General Pico se incorporaron 20 estudiantes para reforzar para que el personal permanente tenga un respiro”, detalló.

Vacuna

En cuanto a la llegada de la vacuna y su aplicación al personal de los Hospitales pampeanos, Vera destacó que “Ha sido muy bien recibida por el personal de Salud, de 2.300 dosis hay más de 1.850 colocadas y durante este fin de semana se terminarán de colocar las restantes. Las aplicaciones han sido paulatinas, pudimos vacunar más de mil personas por día de los sectores más expuestos. Entre personal de salud pública y privada somos un poco más de 5 mil personas. Se está esperando el resto de las dosis para poder empezar a vacunar al resto de la comunidad, aguardamos la autorización para vacunar a los mayores de 60 años también”, manifestó.

