Toque de queda: ¿Qué pasa con los que ya tienen pasaje de larga distancia?

Tras el anuncio del toque de queda sanitario que permite a cada provincia establecer las restricciones como la circulación nocturna, varias personas se preguntaron como afecta esto al transporte de larga distancia, ya que los viajes de vacaciones implican cambio de jurisdicciones.









La delegada de la CNRT Patagonia, Mariel Schwert, aclaró que por el momento no existen restricciones y se mantendrá la circulación en el horario nocturno pero con los controles pertinentes.

“No va a haber restricciones por ahora. Mantendrán la circulación en el horario en que vendieron el boleto”, dijo Schwert ante la consulta de Plan B Noticias.

En ese marco, indicó que “hay que insistir en que los pasajeros y pasajeras saquen el ticket vía online para que no se acerquen a las terminales. Necesitamos que no haya aglomeración de gente”. Para el mismo fin también se pide que no vayan familiares a recibir o despedir.

Por otro lado, la titular de la CNRT Patagonia advirtió que «se está viendo que hay poco control de temperatura, tanto en la terminal como en las municipalidades. Y esto se tiene que hacer porque el virus está circulando cada vez más”.

El control de temperatura se realiza en las terminales. «Está a cargo del Ministerio de Salud y de las empresas de servicio. La terminal tiene que controlar que se haga el control antes de subir al micro», aclaró la funcionaria.

Arriba del micro “se tiene que exigir la utilización del barbijo arriba del micro, y los elementos de uso personal como la frazada, auriculares, y el cubrebocas. Además se debe sanitizar el baño para su utilización y proveer de alcohol en gel a las y los pasajeros”, recordó.

“No hay que relajarse porque es evidente que el virus está cada vez más instalado y no podemos dejar pasar por alto las medidas y los cuidados”, alertó.

Por último, recordó que quienes vayan a viajar a alguna otra jurisdicción pueden acceder al sitio https://www.argentina.gob.ar/verano, para conocer cuales son los requisitos para ingresar a esa provincia.

