Inundación: Vecinas del Malvinas Argentinas y otros barrios denunciarán al municipio y a di Nápoli

Vanesa Campos, vecina del barrio Malvinas Argentinas, anticipó que junto a otras vecinas de Santa Rosa van a presentar una denuncia contra la Municipalidad y el intendente Luciano di Nápoli, por la situación el estado del cuenco.

“Somos varias vecinas que hemos decidido hacer una demanda al municipio y quien representa a este que es el intendente. Las bombas del cuenco no funcionaron cuando tenían que funcionar”, aseveró en diálogo con Plan B.









“El cuento no bombeó porque se cortó la luz. Empezó a funcionar después de que volvió la luz. Fue mucho tiempo sin bombear y ya nos habíamos inundado”, dijo.

“Nosotros avisamos a las 14 horas que las bombas no estaban funcionando y nos dijeron que funcionaban. Pero es todo mentira. Les pedimos que trajera un grupo electrógeno pero cayeron cuando volvió la luz. Nosotros nos dimos cuenta que las bombas no estaban funcionando porque había parado de llover y seguía subiendo el nivel del agua. Fueron 45 minutos 1 hora después que paró de llover y a mí me entró agua en la casa”, agregó.

Plan B Noticias pudo saber que se trata de un reclamo independiente al que se ha realizado por mucho tiempo y que suele tener como vocero al vecinalista Oscar Falcón.

“La vecina del frente tiene unos 30 centímetros adentro de la casa. Somos vecinas de la calle Vaira y hablaron también otros vecinos que viven en Villa Germinal, calle 2 de Abril, personas que viven en la calle Varela, y que también se vieron afectados”, enumeró.

“Estamos cansados que quedemos anegados cada vez que llueve. Hay vecinos que todavía tienen agua adentro de la casa porque no baja el nivel. Hasta ahora bajaron 5 centímetros desde que paró de llover. Y si hubiera llovido más estaríamos peor”, se quejó.

“En las intendencias anteriores nos dijeron que se iban a terminar las inundaciones cuando se hicieran las obras de la calle Santa Cruz. Larrañaga, Altolaguirre y hoy lo escucho a Di Napoli decir que esa obra va a aliviar la calle Santa Cruz pero no a nosotros. Tienen pensado agrandar los cuencos, pero eso no soluciona el problema”, anticipó.

“Quieren agrandar el cuenco como en el Barrio Escondido, pero no bajan la toma de agua, y las bombas no chupan agua. Si se corta luz, que es lo que pasa cada vez que hay una tormenta como estas, se inunda. Y si llueve menos igual queda agua y se juntan mosquitos y es un foco de infección”, describió.

“Acá el intendente jamás vino en el año que lleva de gestión a decir cual era su plan para este sector de la ciudad. Ver funcionarios repartiendo lavandina y trapos de pisos no es trabajar para la ciudad. Trabajar es pensar, gestionar y ejecutar. Es vergonzoso que esto ocurra”, añadió.

“La verdad no puedo creer que haya personas que ingresan a un cargo político, que son técnicos, y se olvidan como pensar en solucionar los problemas de la ciudad. Vos los veas acá en el barrio y andan con barbijos de animal print. Dejan de ser personas. Eso es lo que vemos y esa injusticia a nosotros nos mata. Yo como profesional me puedo defender con mi boca, pero otros vecinos les traen el trapito y la lavandina y con eso lo quieren arreglar”, se lamentó.

“A los chicos del frente de casa, que se mudaron hace un mes, con los 5 mil pesos pagan la cuota del lavarropa que se compró hace 3 meses, y lo tiene lleno de agua. Basta ya. Estamos cansados de que se nos rían en la cara”, advirtió

“Al lado del cuenco hay un terreno municipal y no lo mantienen nunca. En la gestión anterior con la vecina que tiene la casa al lado nos hicimos presente después de la inundación pidiendo que lo mantengan porque es un juntadero de mugre y no sabían siquiera que el terreno era municipal”, finalizó Vanesa Campos.

