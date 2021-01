Pera Ibarguren reclamó “menos marketing y más gestión”

Compartir esta noticia:











El jefe del bloque de Concejales del FrePam lanzó una crítica dura contra el intendente Luciano di Nápoli y su gestión en medio de las contingencias generadas por un nuevo temporal en la capital pampeana.









El concejal Pablo Pera Ibarguren cuestionó las declaraciones del di Nápoli tras la tormenta que dejó a varios vecinos y vecinas de distintos barrios bajo agua y aseguró que el Plan Director «está en su etapa final» y que «aquellos que dice tener llegada directa a Bs.As, debería poder concretar prontamente la entrega final del PLAN DIRECTOR y gestionar los recursos para su materialización».

El edil criticó que «se destina millones de pesos a marketing pero como todo maquillaje, con el agua se corre y deja ver la falta de gestión».

Pera Ibarguren hizo publico su descargo a través de las redes sociales, luego de que se conocieran las crudas imágenes de las inundaciones en los barrios Malvinas Argentinas, Villa Germinal, Zona Norte, Almafuerte, El Molino, y Santa Maria de La Pampa, entre otros.

El comunicado:

Menos marketing, más gestión

Desde hace más de un año vemos que esta gestión municipal destina millones de pesos a marketing, manejo de redes sociales, videos de propaganda, contratación de personal para administración de redes sociales de funcionarias, ploteos de vehículos, banners, etc. Imagen, imagen, imagen…

Pero como todo maquillaje, con el agua se corre y deja ver la falta de gestión y la cruda realidad que se vive en la ciudad: emergencia sanitaria, emergencia social, emergencia del transporte, emergencia habitacional.

Ayer, miles de vecinos y vecinas tuvieron que valerse por sí mismos para mitigar la contingencia climática. La pereza en el retiro de las ramas de la tormenta del 18 de diciembre del año pasado, la falta de mantenimiento de los canales aliviadores y desagües pluviales, más la lluvia caída en pocos minutos dejó al desnudo que Santa Rosa necesita con urgencia más obras de infraestructura que mitiguen y eviten que estas situaciones se repitan.

Siendo concejal de la oposición y perteneciendo a un partido que no forma parte del gobierno nacional, provincial, ni municipal, no me fue difícil saber que el Plan Director de Santa Rosa iniciado en la gestión anterior se encuentra en su etapa final, pudiendo acceder a los proyectos ejecutivos de las obras de desagües para el SISTEMA DUVAL y el SISTEMA SANTA CRUZ.

Con mucha mayor celeridad aquellos que dicen tener llegada directa a Bs. As deberían poder concretar prontamente la entrega final del PLAN DIRECTOR y gestionar los recursos para su materialización.

Esto evitaría mayores postergaciones ya que el anunciado “PLAN DE SANEAMIENTO DE SANTA ROSA”, a más de un año, nunca fue iniciado.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios