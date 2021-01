Compartir esta noticia:











Por Silvio Tejada.

Que mis pies se forman en pantuflas de goma

hipocampo somos

mi liberty and me

me sumerjo como submarino

la plataforma es enlodada

patinosa ensalada para nuestras ruedas de goma

hipo campo en la respiración

me saludan desde el muelle

hipo campo en el fuelle de la inundación

los he visto frente al cuenco

pozo enterrado en turbias aguas

ni el grafiti contra la yuta se ve

la pared del club sarmiento es solo un aliento

inundado

la costurera inundada

y metido ya como un hipocampo hasta mi cintura escamada

empujando las ruedas para llegar a la fangosa terraza en que hago pie

apareciendo mis dedos, la planta firme entre el verdoso resbaloso

la rueda también aparece y camino selvático

y en la esquina me encuentro con los lentes de un periodismo a la espera de la entrega de lavandina o la visita de algún funcionario mientras un textual refiere cuando me ve, «un poeta anegado», remarcando la sutileza de su verborragia. Saludo a un compa fotógrafo que sostiene que aquí no se ensucian los zapatos y se va del lagrimal arroyo emergente

me pongo las zapatillas me subo a la bici

y voy dejando atrás que fui un hipocampo para ver si estaban bien mis hermanes y mi sobrino del alma

hipo

hipo

hipo

Photo tito m

