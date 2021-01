“Estamos en la Villa trabajando y recuperando los objetivos que Carlos Verna le puso cuando la fundó”

Compartir esta noticia:











El delegado comunal de Casa de Piedra, Martín Borghiry recibió esta semana al gobernador Sergio Ziliotto y al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez.

Borthiry asumió la delegación de Casa de Piedra en diciembre de 2019 y la de esta semana fue su aparición pública más destacada, junto al Gobernador Sergio Ziliotto.









En diálogo con Plan B, tiempo antes de saber que le iba a tocar recibir a Ziliotto y Martínez, Borthiry había señalado que “yo soy un hombre de la política, voy a seguir trabajando, hoy tengo una misión que cumplir en Casa de Piedra, trabajando como cuando me tocó ser intendente, diputado y ministro, trabajé mucho. Me gusta trabajar y la gente que me conoce sabe que no me gusta quedarme quieto”

Consultado sobre su futuro político dijo que “estamos trabajando en nuevos desafíos, repensando la política que cambia permanentemente, cambian las personas, hay que ver donde estamos, si seguimos pensando lo mismo, pensar el futuro, pero creo que lo más importante es la gente, no lo que le pasa a la dirigencia”.

Sobre su relación con el exgobernador Verna, Borthiry aseguró que “yo tengo una lealtad muy importante, con Carlos Verna, me identifico políticamente y metodológicamente”.

“Estamos en la villa Casa de Piedra recuperándolos objetivos que Carlos Verna le puso cuando la fundó el 30 de noviembre de 2006, cuando fuimos parte de la fundación y del grupo de intendentes que colaboró con la villa”, recordó.

“Es la personas más importante de peso a nivel nacional y tiene mucho para darle a La Pampa, desde el lugar que él considere”, cerró.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios