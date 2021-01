Se encadenó en la Municipalidad porque perdieron todo en la inundación y la gestión no le da respuestas

Compartir esta noticia:











Gustavo Conde y su compañera tomaron la decisión esta mañana porque aseguran que no les dan respuestas en la Municipalidad.

El joven tiene discapacidad visual del 90% y vive en la calle Quinquela Martín, a una cuadra del cuenco del barrio Villa Germinal.

Lava autos frente a Rentas y asegura que el subsidio no sirve de nada.

“Hasta que Di Nápoli no me atienda, no me voy de acá”, aseguró

El joven aseguró que “nos inundamos porque las bombas no funcionaron en el momento que tenían que funcionar. Ahora nos quieren dar 5 mil pesos que no sirven para nada. No me voy de acá hasta que no me den una solución”

A su vez, Conde la agradeció al Director General de Promoción Social, Javierr Weiz, del ministerio de Desarrollo Social de La Pampa porque la provincia le otorgó un subsidio de 15 mil pesos.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios