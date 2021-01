Compartir esta noticia:











Gustavo Conde y su compañera tomaron la decisión esta mañana porque aseguran que no les dan respuestas en la Municipalidad.

El joven tiene discapacidad visual del 90% y vive en la calle Quinquela Martín, a una cuadra del cuenco del barrio Villa Germinal.

Lava autos frente a Rentas y asegura que el subsidio no sirve de nada.

“Hasta que Di Nápoli no me atienda, no me voy de acá”, aseguró

Noticia en desarrollo.

