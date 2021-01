Alfayate le responde a Estavilla: “lo veo como una oportunidad de temporada para pegarle al EMTU”

Compartir esta noticia:











El Gerente del Ente Municipal de Transporte Urbano de Pasajeros señaló que todos los días se producen todo tipo de roturas en los colectivos, que son reparadas rápidamente. “En diciembre cambiamos 117 lamparitas”, dijo Emmanuel Alfayate sobre la foto que difundió el concejal radical.

Ayer el radical mostró una fotografía de una unidad que tenía una lamparita rota. Consultado por Plan B, el gerente del EMTU contó que “son cuestiones que nos ocurren día a día. En un solo día llegamos a cambiar entre 3 y 5 veces los colectivos porque se rompe algo”.

“En diciembre cambiamos 117 lamparitas y para que te des una idea, cada colectivo tiene 20 lamparitas”, graficó.

Relató que hacen 400 kilómetros por día por unidad y se producen pequeñas roturas a diario. “Después de lluvias, por lo general se generan problemas de electricidad. Cuando algo se rompe, se saca de la línea y se hace el recambio, pero la prioridad es llevar a la gente hasta la cabecera. La reemplazamos en medio del recorrido cuando la rotura es muy grande”, explicó.

“Son inconvenientes propios del uso, propias del desgaste diario. Se nos rompen cubiertas, correas, el alternador, es un movimiento incesante en el taller. Todas las noches, cuando terminan los recorridos, se hace una revisión y siempre se arregla algo que se rompió en el recorrido”, indicó.

Emmanuel Alafayate diferenció entre roturas que permiten seguir circulando y las que no: “alguna vez puede pasar que un colectivo se rompe en el medio de la calle. Hoy en día hacemos hincapié que no tengan rotos los elásticos, que no se vean torcidos como antes, se los arregla para que estén siempre derechos”.

“Las roturas nos pasan los 7 días de la semana. Tenemos 11 unidades en el servicio de pasajerons, 4 en las colonias y 1 de muleto. Estamos trabajando al límite de la capacidad. Puede haber algún día sin roturas, pero hay muchos con 4 o 5 roturas por día”, enumeró.

Llegar

Respecto de la unidad que fue fotografiada sin una luz, el funcionario dijo que “el colectivo con un foco roto puede llegar a la cabecera para no dejar a la gente en el camino y esperar para hacer luego el cambio de unidad”.

“Hay otras roturas que no permiten esperar y muchas veces no se tiene tiempo y se cambia la unidad con la gente adentro, sin que haya llegado a la cabecera”, resaltó.

“Lo de la crítica del concejal lo puedo ver como un sentido de oportunidad para pegarle al EMTU. Una oportunidad de temporada, del mes de enero”, dijo.

“Tenemos hasta choques, hay roces con otros coches. Es muy difícil manejar en Santa Rosa y en las cuadras del centro, cuando estacionan en doble fila, el colectivo no pasa. Es una situación día a día, que no sabes que te va a pasar día a día”, finalizó.

