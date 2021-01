Por falta de respuestas, se volvió a encadenar en la Municipalidad

Compartir esta noticia:











Gustavo Conde se encadenó otra vez esta mañana en la entrada del edificio municipal. Reclama ayuda para recuperar las cosas que perdió en la inundación y asegura que con 5 mil pesos no le alcanza “para nada”.

“No me dan respuesta, el intendente no da la cara ni ningún secretario, estoy esperando una ayuda acorde a todo lo que yo perdí”, aseveró.

“Estoy sufriendo un calvario y no hay respuestas de la intendencia, me están ignorando totalmente, soy una persona con discapacidad visual del 90% y tengo asma, estoy todo el tiempo con el paf de slabutamol, y no me dan respuestas”, señaló a Plan B.









“Se rebalsó el cuenco por responsabilidad del municipio porque no se prendieron las bombas ¿Y los generadores, el sereno, donde está toda la plata que recaudan en multas?”, se preguntó

“Yo pido un subsidio no de 5 mil pesos, ellos me quieren arreglar con eso, qué compras con 5 mil pesos, una lavandina, un detergente, un desinfectante, se gastan en uno o dos días, necesitamos una ayuda acorde a lo que perdí, no una ayuda insignificante”, finalizó.

